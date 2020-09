Este es un modelo que en unas reducidas dimensions (101 x 101 x 19,5 milímetros) tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo de todo tipo de contenidos in el televisor en el que está conectado. ¿Y cómo se realiza esto? Pues de una forma muy sencilla, ya que se utiliza HDMI 2.0 algo que las Smart TV actuales incluyen siempre y que es de lo más sencillo darle uso. Otras opciones importantes en lo referente a la conectividad son que no le falta tanto el uso de Bluetooth (lo que permite el uso de mandos para juegos) y, también, dispone de WiFi double bande pour accéder à Internet.

La calidad de imagen que permite este dispositivo al que no le falta conexión USB para dar uso a discos externos o pendrives, llega a una resolución 4K à 60 FPS (con soporte pour HDR10 et HLG HDR). Por lo tanto, no se tiene problema alguno en disfrutar de todo tipo de contenidos con la mayor calidad posible incluyendo los que están available in las plataformas de vidéo en streaming. Toutes les informations intéressantes sont celles du Xiaomi Mi TV S dispone de soporte pour Widevine L1 + PlayReady 3.0, pour ne pas avoir de restrictions de sécurité et accéder à une série et des películas.

Una buena oferta que debes tener en cuenta

En estos momentos es possible conseguir el reproductor Android del que hablamos con un descuento del 17%, lo que no está nada mal ya que sólo se tiene que pagar 56,68 euros por la version internacional del Xiaomi Mi TV S (y que posibilita el acceso al asistente de Google dando uso al mando a distancia integrado). A continuación, dejamos el enlace de comprar online en una tienda de alta fiabilidad y que, por suerte, tiene una promoción adicional por la que no hay que pagar nada por el envío.

Matériel puissant en el Xiaomi Mi TV S

Para que el sistema operativo se ejecute con solvencia, en el interior de este reproductor se incluyen unos components that aseguran que tanto las aplicaciones como los contenidos multimedia se ejecuten con una gran fluidez. El procesador es un SoC de cuatro núcleos y arquitectura Cortex-A53 et la RAM es de 2 GB. Además, es important indicar que se tiene ocho gigas de espacio de almacenamiento y que la GPU Mali-450 permite el uso de juegos con una buena soltura si no son especialmente complejos.

Sin duda una excellent opción de comprar este dispositivo que permite mejorar de forma efectiva el sistema operativo del televisor si este no es avanzado. Por cierto, es important comentar que este modelo es compatible con tecnología Cast, por lo que se puede enviar contenidos desde los smartphones como si de un Chromecast se tratase. Esto, évidentemente, aumenta claramente su utilidad.