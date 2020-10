La fin de 2016 approchait lorsque Instagram a apporté l’un de ses plus gros changements à ce jour. La plate-forme mobile de photographie et de vidéo de Facebook comprenait la possibilité de diffuser en direct à partir de leurs histoires. C’était assez avec recherchez le bouton “Direct” pour démarrer la diffusion et que nos contacts étaient connectés pour nous voir.

Un an plus tard, à un mois d’intervalle sur le calendrier, Instagram autorisait les vidéos en direct avec un ami, chacun depuis son téléphone et son appareil photo. Toujours des vidéos d’une durée maximale d’une heure, bien que cela soit sur le point de changer. En raison des différents ajustements qu’Instagram effectue sur sa plateforme en raison de la pandémie COVID-19, l’application se prépare à autoriser des émissions en direct jusqu’à quatre heures.

Plus de temps pour les créateurs et 30 jours d’archivage

Naomi Campbell en direct sur Instagram

Si les flux en direct d’une heure de vos contacts de confiance et de vos influenceurs semblaient trop longs, attendez, les courbes arrivent. Facebook annonce dès mardi que la durée maximale de ses diffusions en direct et les multiplie par quatre, bien que sans date exacte pour la nouvelle heure d’entrer en vigueur. Cela signifie qu’il n’y aura plus de limite d’une heure sur les émissions, maintenant Des vidéos en direct d’une durée maximale de quatre heures peuvent être diffusées durée.

Compte Instagram que la raison de ce changement dans sa politique directe est de faciliter la vie des créateurs de contenu en pleine pandémie. Des sessions plus longues peuvent désormais être effectuées sans interruption toutes les soixante minutes, dit Instagram en se référant aux sessions enseignées par des instructeurs de yoga et de gymnastique, des musiciens, des cuisiniers et autres.

Les flux en direct seront stockés dans nos archives pendant 30 jours avant d’être supprimés

Cependant, tous les utilisateurs n’auront pas accès à ces histoires en direct de quatre heures, car il semble que la plateforme souhaite maintenir certaines politiques «d’hygiène». Pour cela opposera son veto aux longueurs directes aux utilisateurs qui ont précédemment enfreint ses politiques, soit pour leur comportement, soit pour des raisons de propriété intellectuelle.

En plus de cela, des vidéos en direct ils resteront également dans les archives des histoires et y resteront trente jours. Une fois ce délai écoulé, ils disparaîtront.Instagram recommande donc que, si nous voulons les conserver, la chose la plus appropriée soit de les télécharger et de les télécharger sur votre Instagram TV. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’y a toujours pas de date fixe pour que la durée de vie passe de 60 à 240 minutes. Nous supposons que ce sera une question de jours mais nous savons seulement que ce sera «bientôt».

