Il est possible, mais pas trop, que vous ayez déjà entendu parler du Clubhouse. Et si tel a été le cas, vous avez sûrement reçu des références à ce qui est possible avoir une conversation vocale avec des personnalités comme Oprah Winfrey ou Ashton Kutcher, c’est pourquoi de nombreuses personnes souhaitent déjà y accéder. Le principal problème est qu’à moins que les circonstances spécifiques ne surviennent, ils ne peuvent pas le faire … du moins pour le moment.

La raison en est que, pour l’instant, Clubhouse n’est accessible que sur invitation, qui peut être émise soit par le réseau social lui-même, soit par ses utilisateurs. Un modèle que ceux qui ont déjà expérimenté les réseaux sociaux au début ils se souviendront d’autres services tels que le désormais disparu Orkut, l’une des premières tentatives de Google sur un réseau social qui, malgré un certain succès (notamment au Brésil, où ses chiffres ont dépassé à un moment donné ceux de Facebook), n’a pas réussi à répondre aux attentes de la société de moteurs de recherche et Il a été fermé en 2014.

L’une des raisons pour lesquelles, à ses débuts, Orkut a suscité autant d’intérêt est qu’il n’était possible d’y accéder que sur invitation, et vous ne pouviez être invité que par quelqu’un qui faisait déjà partie dudit réseau social, reproduisant ainsi le modèle des réseaux sociaux. hors ligne, c’est-à-dire la manière dont les humains interagissent et socialisent régulièrement. A l’époque (oui, j’avais un compte orkut de 2004 à 2014) ce modèle me semblait pas très efficace en termes de croissance du volume d’utilisateurs, mais extrêmement intéressant à la fois pour garantir (en théorie) l’authenticité des relations, comme pour prouver la fameuse théorie des six degrés de séparation.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Clubhouse me semble assez intéressante. L’autre est que bien qu’il reproduise un modèle bien connu: des groupes organisés par thème dans lesquels convergent les utilisateurs du service. La différence la plus évidente avec les autres réseaux est qu’il n’est pas basé sur du texte, mais sur la voix, et que d’une manière ou d’une autre les conversations sont organisées sous forme de podcast thématique, plutôt que comme une conversation informelle entre plusieurs personnes, comme l’offre d’autres services tels que Zello. Clubhouse se veut un service dans lequel la conversation est beaucoup plus organisée.

Une autre différence avec les autres réseaux sociaux est que le contenu est extrêmement éphémère. Malheureusement pour beaucoup, les conversations ne sont ni enregistrées ni enregistrées nulle part. Autrement dit, vous participez à l’une de ces conversations ou vous perdrez son contenu pour toujours. C’est un élément, le contenu éphémère, qui n’a cessé de gagner du terrain sur les réseaux sociaux, comme le montrent les stories Instagram ou les flottes Twitter récentes.

Comment accéder au Clubhouse?

Cependant, comme certains médias et analystes commencent à le souligner, L’exclusivité du clubhouse est peut-être sur le point de commencer à «s’effondrer», ses gestionnaires s’efforcent de commencer à élargir considérablement la base d’utilisateurs actifs du service, probablement afin d’améliorer sa capacité de monétisation. Comme nous pouvons le lire sur leur site Web, plus précisément dans la section des offres d’emploi de l’entreprise, “Alors que nous travaillons sur un lancement plus large de Clubhouse, nous cherchons à ajouter des personnes extraordinaires à notre équipe.”

Clubhouse a déjà reçu plusieurs investissements, il est donc très probable que ces nouveaux investisseurs poussent à cet égard, car la croissance des utilisateurs actifs est un point clé dans pratiquement tout plan de monétisation de services gratuits (et, du moins pour l’instant, Clubhouse l’est). Il n’est pas clair s’ils rechercheront une croissance plus quantitative ou qualitative, mais avec les quelque 600 000 utilisateurs dont il dispose actuellement, il semble difficile de soutenir l’activité et d’offrir les rendements attendus par les investisseurs.

L’une des rumeurs les plus répandues autour du Clubhouse est que ses managers travaillent activement pour que de nouvelles personnalités rejoignent leur réseau social, et c’est, aujourd’hui, son principal crochet pour de nombreux utilisateurs. Cependant, il faut également comprendre qu’à mesure que les utilisateurs grandissent, la présence de célébrités diminue ou que, comme dans d’autres réseaux tels que Twitter, cela devient quelque chose de plus de témoignage et de quelque chose dans lequel la conversation cesse d’être bidirectionnelle. .

Quoi qu’il en soit, et en attendant de recevoir une invitation ou que les responsables du Clubhouse ouvrent l’accès au service, ce qui est possible est de télécharger l’application de service (du moins pour le moment uniquement pour iOS) et, après avoir entré votre nom Et votre numéro de téléphone, réservez le nom d’utilisateur que vous souhaitez avoir dans le service si jamais vous y accédez. Dans mon cas, la curiosité a été assez forte et je me suis déjà inscrit, donc si vous avez une invitation au Clubhouse, je serai heureux de l’accepter.