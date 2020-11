Pinterest tourne la vis autour des origines de son activité; bien qu’en réalité il s’agit de plonger dans son essence la plus pure. Le réseau social inspirant pour tout type d’activité veut entrer dans le domaine des événements en ligne et des cours spécialisés. Après tout, Pinterest était déjà devenu un point d’apprentissage des plus variées, l’entreprise souhaite désormais la professionnaliser.

Une évolution logique en tenant compte de l’essence de Pinterest et du contexte actuel. On dirait que ça fait un moment, mais ça ne fait que quelques mois. Ces premières semaines de confinement au cours desquelles des centaines d’entreprises de cours en ligne sont devenues une forme de passe-temps.

La relation des utilisateurs avec les plateformes a évolué vers une nouvelle étape qui, maintenant Pinterest, est en train de tester. Surtout après le boom des chiffres que la pandémie a signifié pour l’application: Les premières semaines de mars ont battu des records de visites et la croissance totale en 2020 est en augmentation: ainsi que les actions et les revenus de Pinterest – 443 millions de dollars, contre 383,5 attendus.

Pour le moment, en tant que projet pilote en phase de test, l’entreprise précise qu’elle offrira bientôt plus de détails sur son entrée dans le monde des cours en ligne.

En fait, la nouveauté de Pinterest est apparue en raison d’un oubli. L’ingénieur Jane Manchun Wong a découvert ce mardi l’option de cours dans l’application. Pour le moment avec une longue gamme d’activités, les cours ne sont pas encore disponibles si vous essayez de les entrer.

De même, lorsque les cours Pinterest seront lancés, ils seront les créateurs de contenu eux-mêmes qui organisent le matériel de cours, ce qu’il faut prendre en compte pour suivre le cours, ainsi que des photos, des notes et du contenu supplémentaire.

Pinterest travaille sur des classes auxquelles les participants peuvent participer via Zoom pic.twitter.com/vhRtMCHpup – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 24 novembre 2020

Les cours auront également une option pour les discussions de groupe pour répondre aux questions pendant le cours. De même, les communautés – une sorte de tableaux de bord améliorés – seront essentielles pour partager et interagir.

Avec une longue liste de cours gratuits, les utilisateurs n’auront plus qu’à réserver le cours dans lequel ils veulent une place et se connecter par Zoom dans le moment pour rejoindre le cours en question. Cela signifie que, d’après ce qu’il semble jusqu’à présent, les cours ne seront pas diffusés en continu. L’essence de Pinterest est la relation directe avec le créateur de l’activité et personnalisation du cours. En fait, parmi les quelques détails que Pinterest a donnés, celui d’aider les créateurs à se connecter avec le public a été le principal.