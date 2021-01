L’agression contre le Capitole a des conséquences pour Donald Trump, bien que pour l’instant non pas devant les tribunaux, mais sur les réseaux sociaux. Après la suspension temporaire de Facebook et Instagram, samedi dernier, Twitter, sa plateforme préférée, a suspendu définitivement le compte du toujours président des États-Unis. Ce a amené ses partisans à déménager à Parler, un réseau social très similaire à Twitter où «parler librement», selon ses créateurs.

Parler n’a pas non plus beaucoup de chance après l’épisode du Capitole.. Google et Apple l’ont d’abord supprimée de leurs magasins d’applications respectifs, mais l’application pouvait toujours être téléchargée dans l’APK. Maintenant, Parler a cessé de travailler pour tout le monde depuis qu’Amazon a décidé de mettre les serveurs hors ligne.

Parler n’a plus de soutien pour autoriser les publications incitant à la violence

Parler avait ses données hébergées sur les serveurs d’Amazon et avec cette panne, cela a cessé de fonctionner même pour ceux qui avaient déjà installé l’application auparavant. Avant ça, il avait déjà été retiré des grands magasins. Selon Google, l’application ne disposait pas d’un «système de modération robuste pour les contenus haineux».

Apple a également souligné que ce système de modération était insuffisant: «Les processus mis en place par Parler pour modérer ou empêcher la diffusion de contenus illégaux et dangereux se sont avérés insuffisants. Plus précisément, nous avons continué à faire face à des menaces directes de violence et à inciter à des actions illégales. Bien que l’application ne soit plus disponible à la fois sur le Google Play Store et sur l’App Store d’Apple, comme nous l’avons dit, elle a continué à fonctionner pour ceux qui l’avaient installée, jusqu’à aujourd’hui.

Autoriser le contenu qui incite à la violence est également la raison qui a conduit Amazon à déconnecter ses serveurs. Dans un e-mail consulté par BuzzFeed News et NBC, Amazon Web Services a détaillé près d’une centaine d’exemples menaçant des personnes associées à des mouvements tels que Black Lives Matter et d’autres dirigeants démocrates. Parmi ces publications figuraient également des appels à porter les armes lors de l’inauguration présidentielle du 20 janvier, acte par lequel Joe Biden sera proclamé président.

Parler n’a plus d’options

Parler a été créé à l’été 2018 avec l’intention de proposer un réseau social comme alternative à Twitter et Facebook. Le service a gagné en popularité lorsque Twitter a commencé à signaler certains tweets Trump comme des informations trompeuses, atteignant 8 millions d’utilisateurs récemment.

Le PDG de Parler, John Matze, déplore que “nous serons probablement bloqués plus que prévu”

Avec la panne d’Amazon, le PDG de Parler, John Matze, regrette qu ‘”il soit probable que nous soyons bloqués plus que prévu” en raison des décisions des grandes entreprises ont provoqué le rejet de leurs fournisseurs. “La plupart des entreprises disposant de suffisamment de serveurs pour nous accueillir nous ont également fermé leurs portes”, a-t-il déclaré dans son dernier message à Parler.

Nouveau: le PDG de #Parler, John Matze, déclare que le site “sera probablement indisponible plus longtemps que prévu” car de plus en plus de fournisseurs abandonnent, après @Apple, @Google et @Amazon. Il dit que d’autres entreprises disposant d’un espace serveur suffisant pour héberger le site ont également «fermé leurs portes». Matze posté il y a environ 20 min👇 pic.twitter.com/dcuhyG07HR – Scott Rodd (@SRodd_CPR) 11 janvier 2021

Dans son message, Matze déclare qu’il n’ouvrira pas de compte sur un autre réseau social car «Parler est chez moi» et se termine par «À bientôt», laissant entendre qu’il cherche des alternatives pour offrir à nouveau un service à ses utilisateurs. Ce qu’il n’a pas dit concerne échec supposé qui aurait exposé toutes les informations du réseau social qui a été publié hier dans un fil sur Reddit.

