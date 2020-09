(Photo Twitter via les écoles publiques de Seattle)

[See below for back-to-school pictures submitted by GeekWire readers.]

La première leçon d’apprentissage à distance est apparemment: «Soyez patient».

Alors que les écoles publiques de Seattle ont lancé la nouvelle année scolaire vendredi avec une autre tentative d’enseignement et d’apprentissage en ligne, des problèmes techniques ont entravé l’expérience de nombreux étudiants qui tentent de se connecter depuis leur domicile.

«Nous connaissons actuellement un accès lent à Internet et à la plate-forme d’apprentissage en raison du volume élevé de trafic ce matin», a déclaré le district dans un message d’alerte aux familles qui a flashé sur le site Web du SPS. «Cela a entraîné une interruption du service sur les ordinateurs portables fournis par le district.»

Le Département des services technologiques de SPS a déclaré que les équipes travaillaient sur les problèmes et feraient des mises à jour lorsqu’elles auraient une solution. En date de cet après-midi, le district était incapable de dire à quel point le problème était répandu, combien d’élèves essayaient de se connecter, ou si les problèmes seraient résolus avant la reprise de l’école la semaine prochaine.

«Il ne fait aucun doute que cet automne sera difficile, et je suis reconnaissant de la façon dont nos familles, nos éducateurs et notre personnel travaillent ensemble pour aider tous les élèves à réussir quelles que soient les circonstances», a déclaré la surintendante Denise Juneau dans un message de bienvenue jeudi. . «Une chose que nous avons tous apprise au cours de cette pandémie est de s’attendre à l’inattendu.»

Mettre à jour: Dans un message téléphonique aux parents vendredi après-midi, SPS a reconnu les «défis techniques» que de nombreuses familles ont rencontrés. Le district a déclaré qu’un correctif était en cours de déploiement vendredi soir et que les étudiants devraient redémarrer les appareils fournis par l’école pendant le week-end, se connecter à Internet, se connecter et télécharger une nouvelle mise à jour logicielle, ce qui pourrait prendre plus d’une heure. Les élèves ont également été encouragés à démarrer leurs appareils le plus tôt possible avant la reprise de l’école mardi.

Nous saluons le retour! Les élèves de 1 à 12 ans sont connectés pour le premier jour de l’année scolaire 2020-21! SPS est prêt pour un #StrongStart! #SPSConnects #SeattleExcellence pic.twitter.com/JRhuDtCnIT – Écoles publiques de Seattle (@SeaPubSchools) 4 septembre 2020

Avec plus de 50000 élèves de la maternelle à la 12e année dans le plus grand district de l’État de Washington, c’était un début difficile pour une situation déjà compliquée alors que les familles étaient aux prises avec un retour à l’école pendant la pandémie de COVID-19 sans école physique. Sur les réseaux sociaux, les parents ont tweeté sur des problèmes avec les ordinateurs fournis par l’école, l’incapacité d’accéder à des portails d’apprentissage en ligne spécifiques et d’être expulsés des salles de classe Microsoft Teams.

S’ils en avaient la possibilité, certains élèves ont abandonné les appareils scolaires et ont essayé d’utiliser les leurs, mais certains tweets ont indiqué que les problèmes de connectivité persistaient.

Chez moi, mon élève de 8e a regardé son ordinateur de l’école tourner pendant 20 minutes en attendant de se connecter à une réunion d’orientation. Les tentatives de connexion via son propre ordinateur n’ont pas abouti tant que le petit premier jour d’école n’était presque pas terminé.

19 minutes après le début de la journée d’école et les ordinateurs portables fournis par l’école ne peuvent pas se connecter à la réunion des équipes. Heureusement que nous avions un Chromebook de secours disponible, mais qu’en est-il des enfants qui ne le font pas et quand puis-je commencer à boire de manière acceptable? – Jess Zimbabwe (@jzimbabwe) 4 septembre 2020

Mon fils est le même bateau. On dirait que le réseau VPN des écoles publiques de Seattle s’effondre complètement sous la charge – Steve J (@bushidocoder) 4 septembre 2020

Il est possible que les écoles publiques de Seattle surestiment largement ma capacité à résoudre un problème de VPN. – Jaline Quinto (@nativevoter) 4 septembre 2020

Les machines Windows administrées de manière agressive ne facilitent pas le débogage lorsque votre enfant ne peut pas rejoindre sa classe. Premier jour de la nouvelle école éloignée rénovée pour les écoles publiques de Seattle et c’est déjà un incendie de poubelle … – JR Boyens (@jboyens) 4 septembre 2020

Mon lycéen était connecté avant 9 h. J’ai démarré à 9 h. Impossible de se reconnecter depuis l’ordinateur de l’école. Je me suis connecté à 9h05 depuis mon ordinateur. J’ai essayé à nouveau avec l’ordinateur de l’école à 9h15 et j’ai pu entrer. Aucun problème depuis. Mon collégien allait bien tout le temps. – Social Distancing Steph 🍷 (@WSeattleSteph) 4 septembre 2020

Il y a eu des problèmes de connectivité continus depuis hier soir. Nous avons eu des problèmes de connexion hier soir, puis ce matin, nous avons été renvoyés à plusieurs reprises. Nous avons à la fois un appareil personnel et un appareil de district et nous avons tous deux eu des problèmes, mais l’appareil de district était pire. – Matt Zieger (@mattzieger) 4 septembre 2020

Professeur Madison ici – beaucoup de problèmes techniques ce matin: les enfants sont expulsés au hasard des réunions Teams, les enfants ne peuvent pas voir un écran partagé, etc. Deux mots: patience et grâce alors que nous découvrons tout cela. – Stephanie K (@ 1POdMIteacher) 4 septembre 2020

Que fait-on pour s’assurer que TOUS les étudiants n’auront pas les mêmes problèmes de connectivité la semaine prochaine? Aujourd’hui, c’était une débâcle. Vous auriez dû vous attendre à une quantité massive de trafic entrant sur votre réseau. Mon enfant a été expulsé de sa classe plus de 3 fois après être arrivé 10 minutes en retard. – Lisa Latendresse, SPHR, SHRM-SCP (@lisalatendresse) 4 septembre 2020

Mon fils ne cesse de recevoir son appel. J’ai une date limite de travail importante aujourd’hui et je ne peux rien faire. Nous avons tous besoin d’un support technique. Comment cela va-t-il s’améliorer? – Alex (@Shurao) 4 septembre 2020

Juste pour offrir un contre-point. Notre expérience avec Ballard High a été sans faille ce matin. Aucun problème de connectivité, classe bien contrôlée, étudiants engagés. Nous avons testé l’équipement la nuit précédente, comme les courriels nous le demandaient, nous avons aidé à résoudre les bogues. – Sharo Barre (@sharobarre) 4 septembre 2020

Pour ceux dont l’été s’est terminé par le traditionnel premier jour de photos à l’école, l’aspect de ces images était assez différent grâce à la pandémie et à l’apprentissage à distance. Certains lecteurs de . nous ont invités à envoyer des photos de leurs enfants perchés devant des ordinateurs portables. Si vous souhaitez être inclus, envoyez un e-mail à tips@..com.

Bennett Hobson est en ligne pour sa classe à l’école Catherine Blaine K-8. (Photo gracieuseté d’Erin Hobson)Un deuxième jour d’apprentissage à distance pour une maternelle. (Photo gracieuseté de Shannon Ressler)Retour à l’école pour Jack. (Photo gracieuseté de Hollie Zepke-Price)James Cook en ligne pour le premier jour à Seattle. (Photo . / John Cook)Nishka Anika Maddukuri, élève de cinquième à l’école élémentaire Rachel Carson à Sammamish, Washington (Photo gracieuseté de Dolly Maddukuri)Jaypranith Maddukuri, une personne âgée à l’Eastlake High School de Sammamish, Washington (Photo gracieuseté de Dolly Maddukuri)