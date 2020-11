Avec Intel Iris Xe MAX, la technologie revient sur un marché qu’il a abandonné il y a des décennies, celle des cartes graphiques dédiées. Il a tellement plu qu’il est possible que cela vous semble étrange et que vous vous demandez même si je ne fais pas d’erreur. Non, Intel était en effet présent sur ce marché à l’époque et, de plus, avec des cartes comme l’iSBX 275, lancé en 1983, il était à la pointe de ce type d’appareil, offrant d’impressionnants (à l’époque) 256 x 256 en 8 couleurs ou 512 x 512 en mode monochrome. Environ mille dollars du temps que coûtait ce prodige.

Des décennies plus tard, comme je l’ai dit, Intel Iris Xe MAX est le retour d’Intel sur un marché compliqué, et dans lequel pour le moment votre premier pari est assez modeste. Il n’y a rien de mal à cela en fait. Au contraire, si on y pense, sûrement le geste le plus intelligent qu’ils pourraient faire. N’oublions pas que la nouvelle NVIDIA GeForce RTX 30 arrive toujours sur le marché et AMD a dévoilé sa nouvelle génération de Radeon il y a quelques jours. Un moment terriblement compliqué pour tenter de se démarquer en misant sur le haut de gamme et même sur l’intermédiaire, un segment plus que couvert avec la génération précédente.

Ainsi, avec Intel Iris Xe MAX, Intel cible, dans un premier temps, les ordinateurs portables légers, un segment de marché assez intéressant, et dans lequel les performances graphiques des GPU intégrés d’Intel sont insuffisantes pour de nombreuses utilisations. Ainsi, avec une carte graphique dédiée et économique avec des performances nettement meilleures que les graphiques embarqués, Intel les portes peuvent s’ouvrir pour agrandir ultérieurement votre catalogue et viser des objectifs plus élevés.

Concernant ses spécifications, Intel Iris Xe MAX a jusqu’à 96 unités d’exécution qui atteindra des fréquences de jusqu’à 1,65 gigahertz. On constate déjà ici un bond significatif, par rapport au 1,35 offert par sa gamme de GPU intégrés, dont le sommet est de 1,35 gigahertz. et ils ont jusqu’à 4 gigaoctets de mémoire LPDDR4x avec une bande passante allant jusqu’à 68 Go par seconde. Pour maximiser les performances, ils sont compatible avec PCIe Gen 4.

Un aspect important sur lequel Intel s’est concentré est la façon dont l’Intel Iris Xe MAX fonctionnent en conjonction avec leurs processeurs Intel Core de 11e génération pour les ordinateurs portables, en minimisant la consommation de tâches liées à l’IA qui, basées sur la technologie Deep Link, facilitent et accélèrent bon nombre des tâches les plus courantes pour les créateurs de contenu, un groupe professionnel en croissance ces dernières années, et qui selon diverses prévisions continuera de croître à l’avenir.

Pour que Deep Link soit exploité par les utilisateurs d’Intel Iris Xe MAX, le constructeur proposera une API aux développeurs d’applications capables de tirer parti de ces fonctions, afin de les intégrer dans leurs développements. De cette manière, et si la plateforme parvient à s’implanter sur le marché, il est à prévoir qu’à moyen terme on verra comment le montage vidéo, la retouche photo, les logiciels de streaming, etc., améliorent considérablement ses performances dans les systèmes utilisant des graphiques dédiés. d’Intel.

Si nous parlons de performances, le meilleur thermomètre est, sans aucun doute, les jeux. À cet égard, et selon les tests internes de l’entreprise, Les performances de l’Intel Iris Xe MAX sont nettement supérieures à celles de la NVIDIA GeForce MX350. Nous ne parlons pas d’un grand saut, c’est important à clarifier, mais assez pour penser que, en conjonction avec Deep Link, nous pouvons voir un saut intéressant dans la gamme basse des adaptateurs graphiques dédiés pour ordinateurs portables.

Alors que le premier Intel Iris Xe MAX n’arrivera pas sur le marché avant le premier semestre 2021, sont déjà disponibles à partir d’aujourd’hui sur les ordinateurs portables Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 et Dell Inspiron 15 7000 2in1, trois ordinateurs qui, comme prévu, disposent également de processeurs Intel Core de 11e génération, afin de commencer à profiter du vertus d’Intel Deep Link.

La chose la plus intéressante, sans aucun doute, sera de voir jusqu’où Intel envisage d’aller. Ils ont déjà annoncé que Intel Iris Xe MAX aura également une version de son GPU pour les serveurs, et si ce n’est pas en 2021 (ce qu’il devrait), probablement en 2022, nous verrons ses premières cartes dédiées pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau plus performants. Nous verrons si, dans cette évolution, certaines des prédictions que nous entendons depuis longtemps sur le retour d’Intel vers des graphiques dédiés se réalisent.

En savoir plus: Intel