Au milieu des années 90, nous sommes passés de 16 bits à 32 bits avec PlayStation. Nintendo est allé plus loin en lançant la Nintendo 64, une console qui a conservé le format de la cartouche mais qui a relevé la barre dans la section graphique. Le GranN après le dîner a accueilli certains des jeux les plus importants de l’histoire. Leurs noms incluent Super Mario 64, la légende de Zelda: Ocarina of Time ou Sombre parfait parmi beaucoup d’autres comme Super Smash Bros.

Ces dernières années, Nintendo a voulu profiter de certaines de ses consoles classiques avec le lancement de nouvelles révisions de NES et SNES, maintenant beaucoup plus petit. Nintendo 64 est le rêve de nombreux joueurs pour le prochain projet de la gamme Classic Mini, mais un utilisateur a devancé la société japonaise.

Le moddeur GmanModz n’a créé ni plus ni moins qu’un Version portable et entièrement fonctionnelle de la Nintendo 64, et peut également incorporer les cartouches d’origine de la console. La machine a un Écran de 320 x 240 pixels et taille de 3,5 pouces. Un haut-parleur est également ajouté et bien sûr les boutons, bien que cette fois un deuxième stick ait été ajouté par opposition aux boutons C de la télécommande d’origine.

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment GmanModz démonte complètement une Nintendo 64 et parvient à implémenter sa carte mère et les différents composants ajoutés à cette version pour aboutir à un ordinateur portable que beaucoup voudront ajouter à leur collection.

Peut-être son seul inconvénient est la durée de vie de la batterie. Comme le dit son créateur, cette version portable de la Nintendo 64 atteint une autonomie maximale d’un peu plus d’une heure, temps plus qu’insuffisant pour des jeux comme Ocarina of Time ou d’autres qui peuvent nous laisser vouloir plus comme Mario Kart 64.

Nintendo pourrait être à nouveau le protagoniste en 2021 grâce au lancement d’une nouvelle console. Il y a des spéculations qu’une version améliorée de Nintendo Switch arrivera dans les magasins dans les mois à venir. Ce modèle, connu pour l’instant sous le nom de Nintendo Switch Pro, aurait une résolution 4K, un écran OLED et une plus grande autonomie de la batterie. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs, nous devrons donc attendre la confirmation officielle de Nintendo lui-même.