Aujourd’hui, nous nous sommes émerveillés d’une expérience que nous jugeons difficile d’accès en temps de crise comme une pandémie, c’est le nouveau routeur de HUAWEI cela en est venu à remédier quelque peu à la cruelle expérience laissée par les routeurs d’entreprises peu scrupuleuses.

Nous précisons à l’avance qu’il s’agit d’un examen de l’expérience utilisateur de base, des téléphones portables, des téléviseurs intelligents aux jeux vidéo, laissons la technique à l’os pour une autre occasion.

Une fois que vous recevez un routeur Encore une fois, vous aurez toujours cette méfiance tangible, nous ne pouvons pas leur mentir: “Cela fonctionnera-t-il? Celui de mon entreprise ne suffit pas … Sera-t-il facile à installer?” Et il y a tellement d’autres questions que vous pourriez avoir. Tout à fait valable, bien réel … Les complots dictent qu’il est fort possible que votre Internet ne reçoive pas la vraie connectivité qu’ils offrent, mais quand même, vous vous confiez à Wifi lorsque vous avez un match important. Une grande peur existait lors de l’installation d’un nouveau routeur et en pensant “oh mon Dieu, les flux … mes jeux …”, mais je peux vous dire avec plaisir que mon expérience s’est améliorée ces derniers temps.

MAIS COMMENT CELA EST-IL ARRIVÉ?

Après des mois à vouloir réfléchir à changer d’entreprise (celle qui ne sera pas mentionnée) j’ai pensé que mon drame n’aurait pas de solution, mais heureusement je me suis trompé car ce routeur est capable de fournir les débits que votre entreprise va vous offrir (et évidemment il ne le sera pas) pour se conformer).

C’était le premier gros plus, cela s’explique par le WiFi 6Plus qu’il propose, en plus d’être la première entreprise à proposer quelque chose comme ça, le matériel de Huawei n’a pas déçu. Le débit et la fréquence de données ont considérablement augmenté, au moins dans le cas du débit de données, le Le WiFi 6 a 9,6 Gpbs, tandis qu’un WiFi 5 a 3,5 Gpbs, triplant cela.

Il possède une technologie dont vous ne vous souviendrez pas du nom d’assurance mais nous vous dirons quand même: Bande passante étroite dynamique (ou comment je l’ai surnommé, Jack Sparrow [suena similar y más fácil de recordar]). La fonctionnalité de cela vous donne la chance que son signal ait une meilleure chance de pénétrer les murs et, par exemple, votre propre téléphone portable pourra en faire l’expérience d’une meilleure manière. En plus du fait que son signal est “pair” dans toutes les directions, vous ne dépendez donc pas de placer le routeur dans un point stratégique, c’est-à-dire … oui, le centre de la maison est recommandé, mais si vous ne pouvez pas, tant que votre maison ne l’est pas la taille d’une carte de Parmi nous, vous n’aurez pas besoin d’un répéteur, car il réalise bien ses fonctionnalités. Maintenant, il brise les murs, il tire son signal uniformément et il est également fonctionnel, Jack Sparrow a l’air bien, sinon, demandez au Black Pearl.

Maintenant, sur quels appareils a-t-il été testé?

Tablettes, téléphones portables, ordinateur portable (2), PlayStation 4 et Smart TV. La première différence a été remarquée dans le dernier appareil mentionné, puisque la connexion tombait, depuis son installation, cela ne s’est pas produit, félicitations! Le reste s’est considérablement amélioré et je ne suis pas resté coincé pendant les missions mythiques en jouant Warcraft, Merci!

Qu’en est-il de l’installation?

C’était beaucoup plus facile que je ne le pensais, cela apporte un guide d’installation rapide que vous devez suivre à la lettre, ils ont même une vidéo sur leur YouTube presque aussi courte que le temps qu’il faudra pour installer.

Gardez à l’esprit qu’il ne remplacera pas le routeur que vous avez déjà, en fait, il s’y connecte avec un câble qu’il apporte, et à partir de là, la magie commence. En gros, vous le branchez, vous vous connectez au routeur que vous avez déjà et le tour est joué. Il existe également une application qui vous guidera tout au long du processus, il s’agit de AI Life de Huawei, avec cela, vous n’aurez pas besoin de plus.

Un avantage qui peut être intéressant si vous avez déjà un téléphone portable Huawei ou quelque chose de son écosystème, c’est que vous pouvez choisir de le connecter directement via son connecteur, sans avoir besoin de clés et autres, c’est simplement un «plus» pour votre quotidien, mais Si vous n’avez pas tout un «écosystème» Huawei, le Huawei Share ne sera rien de plus qu’un beau design.

Alors, on le recommande?

Absolument, le produit que Huawei nous propose est assez bon et certainement, très certainement, il vous facilitera la vie. Bien sûr, cela semble fastidieux et malheureux d’avoir à ajouter un routeur à votre maison alors que les entreprises pourraient avoir de meilleurs services, mais franchement, cela se paie. Pensez à la satisfaction que votre service de streaming préféré ne s’arrête pas au milieu d’un moment clé, que les appels vidéo seront plus agréables et que vos jeux seront meilleurs. Je ne peux pas le corroborer, mais ils disent que cela fonctionne mieux avec les consoles de nouvelle génération (modérément optimisées pour des choses comme ça, mais pour le moment je n’ai aucun moyen de corroborer une telle rumeur), alors que dans les actuelles elle a toujours ses thèmes, je dois dire que le Ps4, mais il est indéniable qu’une telle console fonctionne mieux avec un câble direct plutôt qu’avec une connexion en ligne.

Son prix?

Actuellement en vente à 89 990 poids dans le Boutique Huawei, passe ensuite à 99 990. De plus, vous pouvez toujours trouver de bonnes affaires dans votre magasin, si vous le payez en plusieurs fois, ce sera comme un supplément sur votre compte Internet, mais cela aidera vraiment à l’améliorer. Si vous n’avez pas de fibre optique dans votre maison, je le recommande totalement.

Si vous l’aimez, n’oubliez pas de nous donner votre avis. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux pour plus de conseils et de produits technologiques intéressants.

Nous vous laissons la vidéo du remarquable Felipe “Pipe Snake”, la grande star de la technologie dans laquelle Huawei fait confiance à son travail. Ici, vous pouvez également voir un peu plus de détails à ce sujet.

