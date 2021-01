Ryzen 9 5900HX est l’un des nouveaux microprocesseurs de la série Ryzen Mobile présentés par AMD la semaine dernière. Les résultats des premiers tests de performance qui nous parviennent sont excellent. Alors que les résultats de référence doivent toujours être considérés avec prudence, la dernière plate-forme d’ordinateurs portables d’AMD vise très bien.

Nous avons déjà apprécié dans la couverture du CES 2021 le grand nombre de nouveaux équipements utilisant les nouvelles solutions d’AMD pour le marché des notebooks. Si la société a toujours eu une forte présence sur les ordinateurs de bureau, Intel a gardé une forte emprise sur les ordinateurs portables. Le choix du fabricant est donc primordial pour promouvoir une plateforme et d’après ce que nous avons vu dans les présentations le Ryzen 5000 Mobile ils ont été très bien reçus.

L’un des fabricants qui ont adopté ces solutions est ASUS. Et ce n’est pas un fabricant mineur étant donné que c’est celui qui vend le plus d’ordinateurs portables de jeu et que ce segment a dirigé ses principales nouveautés. L’un d’eux était le ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 et les tests que nous vous proposons ont été réalisés sur cette équipe.

Ryzen 9 5900HX: test

Il s’agit d’un processeur fabriqué en processus technologiques 7 nm sous la nouvelle architecture Zen 3 et la série Cézanne. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads fonctionnant à un maximum de 4,6 GHz (mode turbo, un cœur actif) et comprend 16 Mo de cache L3. Son TDP maximum est de 45 watts.

Le résultat du processeur dans le test multi-thread PassMark est impressionnant: 24039 points, un obstacle qu’aucun autre processeur mobile grand public n’a jamais atteint. La liste comparée montre les différences avec les développements Intel:

S’il était prévisible qu’en multi-core le Ryzen 9 5900HX obtiendrait une note très élevée, il s’avère qu’il a également dépassé le classement des performances en single thread. Les différences sont plus petites que dans le test précédent, mais il peut être surprenant qu’il surpasse un Core i9-10980HK également avec un multiplicateur déverrouillé.

Très bonnes impressions de ce Ryzen 9 5900HX, confirmation qu’AMD a fait du bon travail et que l’utilisateur aura le choix entre des alternatives. Il faut noter qu’AMD commercialise un micro supérieur (5980HX) qui devrait offrir des performances encore plus élevées.

Comme toujours lorsque nous parlons de ce type de test et que nous réfléchissons à certains commentaires d’utilisateurs, je reviens pour faire les considérations qui s’imposent si vous me le permettez. Qu’ils favorisent AMD ou lorsqu’ils favorisent Intel, les résultats de référence sont un point de départ pour évaluer, placer et comparer un modèle particulier, mais uniquement avec des tests synthétiques, il n’est pas possible de déclarer quel processeur est le «meilleur» car cela dépend de nombreux autres facteurs. Et de la valorisation par prix.