Cela fait 10 ans que S Pen et au fil des ans, il a été perfectionné par la main de chaque Smartphone de la série Note. Avec plus d’innovation que par le passé, cette année, il est venu pour tenir compagnie avec le récemment lancé, Samsung Galaxy Note20, présentant une évolution à fort impact tel que sa faible latence, qui permet de faire correspondre l’expérience d’écriture avec un crayon traditionnel et d’avoir toute la puissance de l’écriture, parmi plusieurs innovations.

Écrivez, annotez, dessinez et tout le reste

Comment puis-je utiliser mon S Pen? Si vous souhaitez profiter de toutes les fonctions du Galaxy Note20 Oui Note20 Ultra vous devriez envisager d’utiliser l’application «Samsung Note», qui est vraiment très complète et productive.

Avec cette application, les gens peuvent tirer le meilleur parti de l’expérience d’écriture, en créant des annotations de toutes sortes; écrire, dessiner, surligner, biffer ou souligner, dans une variété de styles et de couleurs. Ceci dans tous les types de documents de travail ou d’étude, y compris les fichiers PDF, qui peuvent être enregistrés et partagés.

Quelle que soit la raison, tout ce qui peut être marqué sur papier peut être fait avec le S Pen, même d’autres annotations, en regardant une vidéo ou un cours en ligne, car en appuyant sur le bouton du stylet intelligent et en appuyant deux fois sur l’écran, il est possible d’accéder à la fenêtre contextuelle de la note. Vous pouvez également essayer d’annoter complètement à l’écran, grâce à Écran désactivé Memo.

Mauvaise calligraphie? Peu importe le S Pen permet de transformer les annotations et les notes en texte lisible pour le copier-coller. La même chose est vraie si vous écrivez à un angle ou hors de la ligne. Dans ce cas, la fonction de correction automatique réorganise le texte pour le garder net et organisé.

Mais ses utilisations ne se limitent pas à Notes de Samsung. En général, le S Pen Il peut être utilisé avec presque toutes les applications permettant une écriture libre et très utile, comme le traducteur de Google. Ou sans aller plus loin une simple utilisation quotidienne, mais très utile, comme l’édition des captures d’écran prises avec le Smartphone.

D’autre part, pour ceux qui veulent apporter de la créativité à leur travail, ou qui sont liés d’une manière ou d’une autre à l’art et au design, il existe PENUP, une plateforme communautaire pour créer, partager et exposer leur art. En utilisant le S Pen, ils peuvent être créés de différentes manières, soit en dessinant sur une image, sur une vidéo ou en coloriant.

S Pen et appareil photo? C’est possible. Si nous allons plus loin, il existe même des modes dans l’appareil photo où vous pouvez l’utiliser avec des dessins AR, car il est très polyvalent.

Mains libres

Samsung Electronics a toujours gardé le code ouvert aux développeurs pour les inviter à créer de nouvelles fonctionnalités avec la technologie de S Pen, afin de lui donner de nouveaux usages et en faire un outil beaucoup plus complet et utile pour les utilisateurs. Ses actions aériennes en sont un exemple et avec elles il est déjà possible de manipuler le Smartphone pour prendre des photos, zoomer, passer des diapositives d’une présentation ou les utiliser dans des jeux vidéo.

