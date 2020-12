L’année se termine mais le renouvellement des produits Samsung ne s’arrête jamais, et désormais le constructeur coréen a dans le four le lancement de plusieurs produits, comme le Galaxy S21 pour le premier de l’année. Ou comme un Samsung Galaxy A32 qui vient de fuir timidement mais suffisamment pour nous montrer, entre autres, que offrira la connectivité 5G pour le budget milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A32 sera le renouvellement du Samsung Galaxy A31 que nous avons analysé dans Engadget Mobile au mois d’août et qui est encore arrivé avec la 4G. Avec la nouvelle génération, Samsung franchira une nouvelle étape avec ses téléphones 5G atteignant un modèle qui, si la tendance de la génération précédente est maintenue, il doit être commercialisé en dessous de 300 euros.

Processeur MediaTek, connectivité 5G

Comme nous l’avons dit, le futur Samsung Galaxy A32 a timidement fui de Geekbench tout en nous montrant des données fondamentales telles que la présence du cerveau Dimensity 720 par MediaTek. Cela donne au futur Galaxy A32, entre autres, une connectivité 5G. Un nouveau modèle avec 5G pour le catalogue du fabricant de l’Est.

Du test de performance, il glisse également que au moins une des variantes arrivera avec 4 Go de RAM, nous supposons que la version la plus basique avec 64 Go d’espace interne est également arrivée dans le Galaxy A31. Nous espérons, bien sûr, que vous disposez d’un plateau pour carte microSD qui vous permet d’agrandir l’ensemble.

5G pour un budget intermédiaire de Samsung avec un cerveau MediaTek Dimensity 720

Avec un score de 478 et 1595 aux tests monocœur et multicœur de Geekbench 5, ce futur Samsung Galaxy A32 il devrait arriver avec 5000 mAh de batterie avec une charge rapide de 18W, 48 mégapixels pour la caméra arrière principale plus une caméra super grand angle supplémentaire et 2 mégapixels pour les lectures de profondeur, et au moins 6,5 pouces d’écran avec une résolution FullHD + de 2400 x 1080 pixels.

Pour l’instant il n’y a pas de date approximative pour l’arrivée de ce Samsung Galaxy A32 5G mais vu la période de l’année, on ne serait pas surpris s’il l’était tout lancement prévu pour le CES de Las Vegas avec lequel il ouvrira en 2021. Nous serons attentifs à tout ce qui se passe sur ce futur Samsung Galaxy A32 avec connectivité 5G.

Via | PocketNow

