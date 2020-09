La 5G poursuit sa descente vers un véritable déploiement de réseau: les mobiles de milieu de gamme. Samsung présente maintenant ce que pourrait être son terminal avec le support de la nouvelle connectivité moins chère, le Galaxy A42 5G.

Cela arriverait aussi ouvrant les portes d’une nouvelle génération de Galaxy A. Et c’est que si les dizaines représentent la ligne à l’intérieur de chaque plage, l’unité serait l’année à laquelle elle correspond. Le Galaxy A42 correspondrait alors à la troisième génération du récent Galaxy A.

La 5G accélère son déploiement

Il Galaxy A42, qui a été présenté lors de l’événement de ce mercredi, est un gros appareil, comme c’est la norme récente. Écran Amoled de 6,6 pouces ils président à une résolution suffisante, en FullHD +.

Bien que tous les détails de cet appareil ne soient pas encore connus, nous savons qu’il aurait un processeur Qualcomm. Ce serait un Snapdragon 690 récemment présenté dans ce même but, avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

La batterie à l’intérieur sera de grande capacité, comme cela est également de plus en plus courant dans le milieu de gamme. Ce sera 5000 mAh, ce qui le place dans une proposition plus que décente qui rendra sans aucun doute la journée aussi intense qu’elle puisse être.

Dans son dos, il a quatre capteurs et, bien que cela n’ait pas été détaillé, dont deux seront prévisible: pour la photographie macro ou le calcul de la profondeur en mode portrait.

Samsung Galaxy A42: lancement, disponibilité et prix

Maintenant qu’il semble que la 5G ait décidé de faire un déploiement complet en Espagne, avec l’arrivée imminente de Movistar, Orange et MásMóvil, Les terminaux 5G deviennent de plus en plus intéressants. Aussi dans les étapes de prix inférieurs.

Si le prix et la disponibilité du nouveau Samsung Galaxy A42 n’ont pas encore été confirmés, il se situe dans la partie économique de sa gamme milieu de gamme. C’est pourquoi on pouvait s’y attendre dans une fourchette de prix similaire au OnePlus Nord, également avec une connectivité 5G, qui vient d’arriver pour 399 euros.

Pour référence, le Galaxy A51 5G présenté en avril dernier était proposé pour environ 469 euros de prix de lancement. Cela devrait être placé en conséquence, mais nettement plus bas.