Le Samsung Galaxy A52 est juste au coin de la rue, le renouvellement de l’une des gammes les plus réussies de Samsung au niveau des ventes, car c’est rarement le moment où les chiffres des téléphones les plus vendus sont publiés et un Galaxy A5X n’apparaît pas parmi eux. La preuve qu’il est presque là, c’est qu’il n’arrête pas de filtrer mais, surtout, qu’il passe déjà par les entités certificatrices.

Les certifications sont les étapes préalables à toute présentation, l’obtention de l’autorisation nécessaire pour pouvoir vendre des produits électroniques, et le Samsung Galaxy A52 vient de passer par TENAA. Cela signifie que le téléphone est sur le point de faire ses débuts sur les marchés de l’Est, puisque la FCC est celle qui marque l’arrivée dans l’Ouest.

6,5 pouces, chargement rapide, quad caméra et Android 11

Le Samsung Galaxy A51 5G

Comme pour le Galaxy A51, le futur Galaxy A52 arrivera en deux versions, l’une avec connectivité 4G et l’autre avec connectivité 5G, répartissant la distribution entre différents marchés. Le modèle avec 5G devrait être choisi pour faire ses débuts en Espagne et probablement génial en dehors de l’Europe, nous garderons donc un œil sur ce modèle en particulier.

Ce changement de modèle aura lieu en utilisant deux processeurs dans sa construction, bien que leurs modèles n’aient pas encore émergé de manière fiable (peut-être le Snapdragon 750G pour le modèle 5G). Le reste des fonctionnalités semble être partagé, comme un écran AMOLED perforé, un Infinity-O signé à la maison avec 6,5 pouces et une résolution FullHD avec le lecteur d’empreintes digitales intégré.

Le téléphone arriverait avec une charge rapide et une caméra quadruple avec 64 mégapixels à l’avant

D’autres fonctionnalités divulguées à ce jour parlent du téléphone livré avec un chargeur 15W, ce qui suggère que votre batterie supportera une charge similaire ou même supérieure. On dit également qu’il arrivera directement avec Android 11 fonctionnant sous One UI 3.0 ou One UI 3.1, nous n’aurions donc pas à attendre une mise à jour anticipée pour rattraper son retard.

Enfin, de la caméra arrière équipe un ensemble de quatre capteurs avec un Appareil photo principal de 64 mégapixels, une caméra avec un objectif super grand angle, une caméra macro et une caméra de lecture en profondeur. Nous verrons dans quelle mesure tout cela se confirme avec son lancement, qui, selon nous, ne prendra pas trop de temps.

Via | Gizmochina

