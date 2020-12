L’une des particularités à laquelle Samsung nous a habitués est de lancer certains de ses terminaux avec différents processeurs de signature. Parier sur Exynos ou Qualcomm selon la région est courant et est un tonique qui peut être cassé avec le futur Galaxy A52.

Un téléphone dont on a déjà vu comment son design est filtré et qui arriverait pour soutenir les ventes de Samsung dans le milieu de gamme. Désormais et selon Galaxy Club, Samsung pourrait parier sur ce modèle en n’utilisant que des processeurs Qualcomm et en excluant Exynos.

Deux processeurs Qualcomm

Nous connaissons le Galaxy A52 avec lequel il arrivera une variante avec la 4G et une autre qui repose sur la connexion 5G. Et selon GalaxyClub, chacune de ces variantes utilisera un processeur différent.

Le Galaxy A52 4G (SM-A525F) utiliserait, selon le support susmentionné, un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, une variante qui semble inférieure par rapport au processeur Snapdragon 750G qui sera utilisé dans le Galaxy A52 avec une connectivité 5G. Deux modèles Qualcomm qui ne montrent aucune trace d’Exynos. Pas Exynos 1080 ou Exynos 980, du moins sur le modèle 4G.

Le Snapdragon 720G utilise deux processeurs Kryo 465 Gold à 2,3 GHz et six cœurs de processeur Kryo 465 Silver à 1,8 GHz, accompagnés d’un GPU Adreno 618 et d’un modem 4G. Ce modèle a vu les résultats filtrés dans Geekbench 5 et a montré que utilisera 8 Go de RAM et arrivera avec Android 11.

Du reste des caractéristiques Mettez en surbrillance un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo grand angle 12MP, un appareil photo macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP.

