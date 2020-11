Après avoir fait la même chose dans le Samsung Galaxy A50 il y a quelques jours, la mise à jour vers One UI 2.5 atteint maintenant un autre terminal de la série: le Samsung Galaxy A70. La la mise à niveau vers One UI 2.5 a déjà commencé à être déployée en Europe, à commencer par l’Ukraine.

Cette mise à jour est toujours basée sur Android 10, mais avec le correctif de sécurité de novembre et les nouvelles fonctionnalités de la couche One UI 2.5, telles que thèmes de clavier, prise en charge des autocollants Bitmoji en mode AOD ou la fonction d’urgence dans l’application de messagerie.

Nouvelle interface utilisateur unique, même Android

Le Samsung Galaxy A70 a été lancé en mars 2019 avec Android 9 Pie préinstallé et environ un an plus tard, il a reçu la mise à jour vers Android 10 de la main de One UI 2.0. Maintenant, la couche Samsung est mise à jour avec l’actualité de One UI 2.5, bien que la version d’Android 10 soit maintenue.

Cependant, la chose normale serait que le terminal reçoive deux mises à jour et, par conséquent, reçoive la mise à jour avec Une interface utilisateur 3.0 et Android 11 plus tard, qui correspond à la liste des téléphones Samsung qui seraient mis à jour et qui ont été divulgués il y a quelques jours.

Quant à la mise à jour en question, il s’agit du firmware A705FNXXU5CTK4, d’une taille de 1421 Mo et du correctif de sécurité de novembre inclus. Le déploiement commence en Ukraine pour SM-A705FNBien qu’il soit normal qu’il se propage à d’autres pays dans les semaines à venir.

Entre les nouvelles Dans cette version, vous trouverez plus d’informations sur les réseaux Wi-Fi, la prise en charge des gestes dans n’importe quel lanceur, les thèmes pour le clavier, la prise en charge des Bitmojis en mode AOD, les améliorations de la caméra ou la possibilité de partager votre position en cas depuis l’application de messagerie.

Comme toujours, le moyen le plus simple de savoir si la mise à jour est disponible pour votre mobile est d’aller dans la section Paramètres – Mise à jour logicielle pour vérifier les mises à jour. Les plus impatients et les plus audacieux peuvent également essayer de flasher la ROM avec Odin à leurs risques et périls et à condition qu’ils aient le même modèle (SM-A705FN).

Via | Sammobile

