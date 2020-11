Le mois de septembre a commencé et Samsung a présenté la nouvelle génération de ses bracelets de sport Fit. Le Samsung Galaxy Fit2 ou Galaxy Fit 2 est apparu sur la scène arborant un écran OLED et rien de plus et rien de moins que trois semaines d’autonomie entre les recharges.

De ce nouveau Samsung Galaxy Fit2, la seule chose qui manquait était de révéler son prix et sa date d’arrivée en Espagne, et enfin nous l’avons déjà ici à un prix très intéressant pour ses caractéristiques. Le bracelet peut être acheté en deux couleurs maintenant un prix public conseillé de 49 euros.

C’est le Samsung Galaxy Fit2

SAMSUNG GALAXY FIT2

DIMENSIONS ET POIDS

46,6 x 18,6 x 11,1 mm

21 grammes (sans bracelet)

ÉCRAN

AMOLED 1,1 pouces

Verre bombé 3D

Résolution 126 x 294 pixels

MATÉRIEL

Plastique

Couleurs noires et écarlates

MÉMOIRE

2 + 32 Mo

BATTERIE

159 mAh

CAPTEURS

Rythme cardiaque

Accéléromètre

Gyroscope

ÉTANCHE

5 guichets automatiques

IP68

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0

WiFi ac

COMPATIBILITÉ

Android 5.0 ou supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

PRIX

Pour déterminer

Comme les autres bracelets quantificateurs de sa gamme de prix, le nouveau Samsung Galaxy Fit2 qui arrive maintenant en Espagne promet, et propose, des lectures de différents types d’entraînement tout en contrôlant notre fréquence cardiaque, notre qualité de sommeil et d’autres mesures plus classiques telles que les mesures prises et autres.

Ne pesant que 21 grammes, le Galaxy Fit2 il est submersible supportant jusqu’à 5 atmosphères de pression grâce à sa certification IP68 contre la poussière et l’eau. Il dispose également d’un accéléromètre et d’un gyroscope, ce qui le rend plus précis pour détecter différents types de mouvement. De plus, il est compatible avec iOS (à partir d’iOS 7.0) et Android (à partir d’Android 5.0 Lollipop).

Comme nous l’avons dit précédemment, le nouveau bracelet d’activité Samsung Galaxy Fit2 débarque officiellement en Espagne à un prix de détail recommandé de 49 euros. Il peut déjà être trouvé, par exemple, sur le site Web de son fabricant, Samsung Electronics.

