L’un des terminaux Samsung le plus aimé ce 2020 est ce Galaxy A21s. Que ce soit pour son prix, ses spécifications ou son design, ce Galaxy Baisse aujourd’hui à 164,99 € de son prix d’origine (PPC 199 €). Suppose un chute importante avant le Black Friday et Noël.

Ne laissez pas s’échapper les quelques unités restantes à vendre pour ce super prix. Les achats de Noël sont plus avancés que jamais et demain pourrait être trop tard pour profitez de cette réduction.

Que m’offre cette galaxie

Ce terminal Samsung fait ressortir les couleurs à d’autres de la même gamme et de différentes marques pour diverses raisons. Le plus important est sa grande Panneau de 6,5 pouces et la résolution HD +, suivie de son énorme Batterie de 5000 mAh cela vous donnera une autonomie plus que suffisante pour une utilisation intense pendant 2 jours complets.

D’un autre côté, votre processeur Exynos 850, les 3 Go de RAM et le stockage extensible par microSD ne vous laissera pas indifférent. Enfin, sa quadruple caméra, sa connectivité NFC, prise jack 3,5 mm, radio FM et une recharge rapide complète ce grand magasinage de Noël,

