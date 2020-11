Actuellement, la gamme Galaxy M, ou ce qui est pareil, le budget milieu de gamme de Samsung, a deux propositions sur le marché espagnol: le Galaxy M21 et le Galaxy M31. Les deux téléphones se caractérisent par une batterie d’au moins 6000 mAh, un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et des caméras haute résolution.

Ils sont maintenant rejoints par le Galaxy M11, un terminal qui est un cran en dessous en ce qui concerne les performances, mais pour se positionner sous la barre des 200 euros pour concourir dans la gamme d’entrée. Voyons quand et à quel prix ce modèle sera disponible dans notre pays, qui a été présenté en mars pour succéder aux Galaxy M10 et Galaxy M10 l’année dernière.

Prix ​​et disponibilité Galaxy M11

Le nouveau Galaxy M11 est maintenant disponible à un prix officiel de 179 euros. Il est vendu en une seule configuration avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible, et en deux couleurs différentes: noir ou bleu.

Écran perforé, trois lentilles et beaucoup de batterie

Le Samsung Galaxy M11 opte pour une dalle LCD avec une résolution HD + (1560 x 720 pixels) et un trou dans le coin supérieur gauche pour loger la caméra frontale. À l’intérieur, nous avons un Processeur octa-core 1,8 GHz (la société ne précise pas le modèle), ainsi que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible via une carte microSD jusqu’à 512 Go.

Il est livré avec le système d’exploitation Android 10 sous la couche One UI du fabricant et, pour s’alimenter, il dispose d’un Batterie de 5000 mAh capacité compatible avec une charge rapide de 15 W (via USB-C). Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, d’une reconnaissance faciale et d’une prise casque.

Dans la partie photographique, on retrouve un selfie shooter de 8 mégapixels et une triple caméra arrière disposés verticalement et composés d’un capteur principal 13 MP f / 1.8, d’un grand angle de 5 MP f / 2.2 et d’un troisième capteur de 2 MP f / 2.4 pour la lecture de la profondeur.

Fiche technique Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11

écran

LCD 6,4 pouces

Résolution HD + (1560 x 720 pixels)

Dimensions et poids

161,4 x 76,3 x 9 mm

197 grammes

Processeur

Huit cœurs à 1,8 GHz

RAM

3 Go

Espace de rangement

32 Go + MicroSD jusqu’à 512 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

13 MP f / 1,8

Grand angle 5 MP f / 2.2

2 MP f / 2,4 bokeh

Batterie

5000 mAh avec charge rapide 15 W

Système opératif

Android 10 + une interface utilisateur

Connectivité

Double SIM 4G, WiFi 4, Bluetooth 4.2, USB-C, Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

La reconnaissance faciale

Prix

159 euros

