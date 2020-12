Vous n’aurez pas à payer trop cher pour obtenir un appareil simple et fiable.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy M11 pour seulement 123 euros. L’appareil coréen arrive à côté 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Le smartphone de Samsung a un bon écran, 3 caméras à l’arrière et une batterie qui vous donnera heures et heures d’utilisation. Ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

Tout ce que vous gagnez avec votre mobile Samsung

Ce Samsung Galaxy M11 est en plastique, il est livré avec un joli design et une façade bien utilisée. Il a un écran IPS de 6,4 pouces et une résolution HD +. Dans ses entrailles, le Qualcomm Snapdragon 450 de Qualcomm, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes dans les tâches quotidiennes. Le terminal Samsung a également 3 caméras arrière et une grande batterie de 5 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 450 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,4 ″ + 3 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM Savoir plus: Apple, realme et Samsung partagent le gâteau des meilleures offres du jour