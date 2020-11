Le Samsung Galaxy M21 est l’un des modèles que la marque coréenne a lancé en 2020 et en fait nous avons eu l’occasion de l’analyser attentivement coïncidant avec les chaleurs de l’été. Un modèle pour élargir la gamme d’entrée et donc pour tenter de devenir un best-seller.

Pour cela, il est venu se vanter d’une batterie, avec rien de plus et rien de moins de 6000 mAh. Parmi le reste, une caméra frontale de 20 MP et un écran Super AMOLED avec une résolution FullHD + et la version Android 10 fonctionnant sur One UI 2.0, la couche de personnalisation de Samsung, se sont démarquées. Un vernis qui reçoit désormais des améliorations, car la marque a commencé la distribution de ce modèle One UI 2.5.

Améliorations des messages et du clavier

Nous connaissons déjà tous ses détails sur le Samsung Galaxy M21. Sorti en mars avec One UI 2.0 et Android 10 et après avoir reçu la mise à jour One UI 2.1 en septembre, vous voyez maintenant comment L’avant-dernier développement de Samsung arrive.

Alors que ses grands frères ouvrent les bras pour recevoir ONE UI 3.0, ce modèle “conforme” à la version 2.5 de la couche de personnalisation, une couche de peinture qui améliore également la sécurité, puisqu’elle apporte à cette famille Correctif de sécurité Android du 1er octobre 2020.

One UI 2.5 est une mise à jour majeure de la couche de personnalisation de Samsung apportant des améliorations au niveau de la caméra, des fonctionnalités du système et des performances.

Avec la mise à jour et la mise à jour du correctif de sécurité, avec One UI 2.5 arrive améliorations apportées à l’appareil photo intégré, au clavier Samsung et aux applications de messagerie. En ce qui concerne le clavier Samsung, il peut maintenant être utilisé divisé en mode horizontal et, accessoirement, il devient plus facile d’ajouter ou de supprimer des langues de saisie.

Pour sa part, L’application Messages prend désormais en charge la fonction SOS qui permet aux utilisateurs de partager des messages de localisation toutes les 30 minutes pendant 24 heures avec leurs contacts.

La mise à jour a un poids d’environ 650 Mo et il a commencé à se déployer en Inde avec un déploiement qui sera progressif sur d’autres marchés, donc cela peut prendre quelques semaines pour arriver. Si vous possédez un Galaxy M21, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en regardant dans les “Paramètres” et dans la section “Mise à jour du logiciel”. Et n’oubliez pas de prendre connaissance des avertissements et des notifications au cas où l’OTA vous atteindrait.

Via | GSMArena

Partager Le Samsung Galaxy M21 est mis à jour vers One UI 2.5 avec des améliorations de l’appareil photo, du clavier, des messages et plus