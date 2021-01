Nouvelle dose de mises à jour pour les appareils Samsung: du haut de gamme avec la Galaxy Tab S7 au milieu de gamme, avec le Samsung Galaxy M31. Ce smartphone contenu avec une batterie gigantesque a commencé à recevoir Android 11 en Inde; à côté de la couche renouvelée du fabricant One UI 3.0.

Après la publication du calendrier des mises à jour d’Android 11, Samsung a respecté les dates même quelques semaines avant ce qui était initialement prévu. Comme cela arrive souvent, One UI 3.0 a commencé son voyage à travers la gamme la plus élevée; avec le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20 comme principaux bénéficiaires. Et maintenant c’est au tour des plus contenus, comme le Samsung Galaxy M31. Android 11 a été repéré par l’Inde.

Android 11 et avec le correctif de sécurité de janvier

Il n’y a aucun changement dans la manière de mettre à jour le téléphone susmentionné: la nouvelle version de la couche et du système a commencé son déploiement initial sur un territoire spécifique pour se déplacer plus tard vers le reste des marchés où le Samsung Galaxy M31 a été distribué. Comme SamMobile l’a reflété, la mise à jour a commencé en Inde, elle commence également à être disponible au Vietnam.

Le Samsung Galaxy M31 reçoit la version logicielle M315FXXU2BUAC (Inde) avec un poids proche de 2 Go. Fournit le correctif de sécurité de janvier 2021 en dehors d’Android 11 et One UI 3.0; Avec les changements habituels qui sont obtenus avec l’évolution du logiciel, tels que des réponses intelligentes améliorées, des bulles de notification, Android 11 améliore considérablement la confidentialité avec des autorisations à usage unique (pour le microphone, la caméra et l’emplacement), Samsung inclut un changement esthétique avec One UI 3.0 et il améliore également les performances et l’épuisement de la batterie.

Il faut sûrement une semaine pour atteindre le Samsung Galaxy M31 depuis l’extérieur de l’Asie, c’est généralement la chose habituelle. Même ainsi, si vous avez ce modèle, vous pouvez vérifier si vous avez une nouvelle version disponible en accédant aux paramètres système maintenant ‘Mise à jour logicielle». Appuyer sur ‘Télécharger et installer‘pour le mobile pour suivre les serveurs de Samsung.

