Hier, nous avons vu comment le fabricant Samsung a commencé à mettre à jour le Galaxy M21 pour lui fournir la couche de personnalisation One UI 2.5. Une couche de tôle et de peinture, mais aussi améliorations des performances, qui atteignent désormais un autre des terminaux Galaxy les plus populaires comme c’est le cas avec le Samsung Galaxy M31.

Le téléphone bien connu, dont nous avons effectué une analyse complète, reçoit une nouvelle mise à jour qui comprend des améliorations et des ajouts avec la nouvelle couche de personnalisation One UI 2.5. Améliorations auxquelles le Correctif de sécurité Android mis à jour en novembre 2020.

Améliorations de la sécurité et des performances

La couche de personnalisation One UI 2.5 est la plus récente dont dispose Samsung si nous ignorons le programme de développement et les bêtas pour accéder aux tests One UI 3.0. Laissant de côté les modèles les plus exclusifs, One UI 2.5 arrive maintenant sur le Galaxy M31 dans la compilation avec la numérotation M315FXXU2ATJ9.

Comme dans le cas du Galaxy M21, L’Inde a été le pays choisi pour démarrer le déploiement, en espérant qu’il atteindra le reste des marchés sur lesquels le téléphone est disponible au cours des prochaines semaines.

Parmi les nouvelles fonctionnalités et les changements à venir avec One UI 2.5 les améliorations du clavier se démarquent, afin que vous puissiez utiliser l’application Samsung Keyboard (Samsung Keyboard) en mode partagé avec l’écran horizontalement.

L’application Messages inclut désormais une nouvelle option pour partager l’emplacement en cas d’alerte afin que vous puissiez envoyer des messages SOS automatiques toutes les 30 minutes pendant 24 heures. De plus, les lanceurs tiers prennent désormais en charge les gestes de navigation Android 10.

Le changelog comprend également des améliorations dans le fonctionnement de la caméra, sans entrer dans les détails spécifiques et en parallèle, l’arrivée du patch de sécurité de novembre 2020 pour “couvrir” de nombreuses vulnérabilités.

La mise à jour peut encore prendre quelques semaines pour arriver à tous les terminaux. Si vous possédez un Galaxy M31, vous pouvez vérifier si vous avez la mise à jour disponible en regardant dans les “Paramètres” et dans la section “Mise à jour du logiciel”.

Via | Sammobile

