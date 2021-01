Le Samsung Galaxy Note 10 commence à recevoir la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 et un peu plus tôt que prévu, puisque la feuille de route publiée par Samsung l’a placé sur le décalage de janvier 2021.

Cette mise à jour intervient environ trois mois après la mise à jour de One UI 2.5, qui a apporté plusieurs des améliorations du Samsung Galaxy Note 20 à la génération précédente, et suppose la dernière version d’Android pour ce haut de gamme de 2019.

Android 11 et One UI 3.0

Après que le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20 aient mis à jour la dernière version d’Android, le prochain modèle à rejoindre la fête est le haut de gamme de la génération précédente, le Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+.

Samsung déploie la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 sur le SM-N975F en Allemagne, y compris le correctif de sécurité de décembre 2020. Le téléchargement occupe environ 6,1 Go Et si vous avez le même modèle et que vous souhaitez tenter votre chance avec Odin, vous pouvez télécharger le firmware à partir d’ici.

La mise à jour signifie que le terminal bénéficie à la fois des nouvelles fonctionnalités d’Android 11 et des nouvelles fonctionnalités introduites par Samsung dans One UI 3.0. Ce n’est pas un changement radical par rapport à One UI 2.5, mais plutôt un raffinement de diverses fonctions et apparence de l’interface.

La mise à jour commence en Allemagne, bien qu’il soit prévisible qu’elle se propage à d’autres régions dans les prochains jours. La façon de vérifier s’il est prêt pour votre mobile est la même que d’habitude: entrez Paramètres – Mise à jour du système et vérifiez s’il y a des mises à jour en attente.

