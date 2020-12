À la mi-novembre, nous vous avons annoncé que la période bêta de One UI 3.0 et Android 11 pour le Samsung Galaxy Note 20 a commencé. Après un peu plus d’un mois, nous avons pu vérifier que la version stable arrive déjà en Espagne sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Android 11 a été annoncé en septembre avec une bonne collection de nouvelles fonctionnalités, notamment des améliorations du système de notification, des bulles de discussion, de l’enregistrement d’écran ou du nouvel écran de gestion de la domotique. Samsung a adapté la nouvelle version à sa couche One UI, qui passer à la version 3.0 et publier ses propres actualités.

Android 11 avec One UI 3.0 arrive déjà sur le Samsung Galaxy Note 20 espagnol

Comme nous l’avons dit, Samsung a testé la nouvelle version pendant la période bêta, à laquelle les utilisateurs pouvaient s’inscrire via l’application Samsung Members, mais ce qui vient maintenant est la version stable pour tout le monde, donc si vous avez un Samsung Galaxy Note 20 Ultra est très probable que vous ayez déjà reçu la notification de la nouvelle version disponible. S’il ne vous est pas parvenu, allez à Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer.

Samsung a baptisé la nouvelle version One UI 3.0, qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, à commencer par une refonte axée principalement sur l’écran d’accueil et le rideau de réglages rapides, ainsi que des améliorations des performances et des contrôles de confidentialité plus sécurisés, comme des autorisations uniques.

Mais il n’y a pas tout, il y a aussi des changements dans l’appareil photo tels que mise au point automatique améliorée et exposition automatique. En ce qui concerne l’édition de photos dans l’application Galerie, il existe plus d’options, telles que la possibilité de revenir à la photo d’origine à tout moment, ainsi que le partage et la recherche de contenu plus faciles.

La mise à jour pour le Galaxy Note 20 Ultra pèse environ 2,3 Go, le téléchargement peut donc prendre un peu en fonction de votre connexion. Et n’oubliez pas de le télécharger sur un réseau WiFi si vous ne souhaitez pas qu’il consomme les données de votre tarif.

