Android 11 avec One UI 3.0 est désormais disponible pour les Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy

Si tu as un Famille Samsung Galaxy S10, vous pouvez désormais profiter d’Android 11 grâce à One UI 3.0.

Comme l’entreprise l’avait promis en officialisant sa feuille de route Android 11, le Mise à jour du Galaxy S10 vers Android 11 début janvier, étant ainsi le deuxièmes terminaux lancés en 2019 pour passer à la dernière version d’Android, après le Galaxy Note10.

Android 11 arrive sur le Galaxy S10

Tout indique quoi la mise à jour a commencé son déploiement dans les régions européennes comme Suisse. Là, l’OTA a été publié pour les deux Galaxy S10 et S10 +, comme pour le Galaxy S10e, tous avec Processeur Exynos à l’intérieur.

Cette mise à jour est fournie avec le version du micrologiciel G97xFXXU9ETLJ, et il comprend toutes les nouvelles d’Android 11 et les changements de One UI 3.0 –Que nous énumérons à la fin de cet article–. De plus, le correctif de sécurité de janvier 2021 publié par Google le premier lundi de cette année est inclus.

Si la mise à jour n’est pas encore disponible au téléchargement sur votre appareil, elle ne doit être une question d’heures jusqu’à ce qu’une notification indique la possibilité de télécharger et d’installer la dernière version. Pendant que vous attendez, nous vous recommandons de jeter un œil à la nouvelles qui atteindront votre mobile Samsung avec One UI 3.0

Une liste de modifications officielle de l’interface utilisateur 3.0 basée sur Android 11

Écran de démarrageAppuyez de manière prolongée sur une application pour ajouter un widget associé Éteignez l’écran en appuyant deux fois sur une zone vide de l’écran d’accueil. Vous pouvez activer cette option dans Paramètres> Fonctions avancées> Mouvements et gestes.Écran verrouilléL’écran de verrouillage dynamique comporte désormais plus de catégories et plusieurs peuvent être sélectionnées. Les widgets de l’écran de verrouillage ont été améliorés.Panneau rapideVous pouvez afficher vos conversations et vos médias plus facilement dans leurs propres sections lorsque vous faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran.APDLes widgets Always On Display ont été améliorés.AccessibilitéAccédez rapidement aux paramètres d’accessibilité les plus importants lors de la configuration de l’appareil Obtenez les fonctionnalités d’accessibilité recommandées en fonction de ce que vous utilisez Définissez le raccourci d’accessibilité plus facilement dans les paramètres Les détecteurs de son fonctionnent désormais avec les appareils SmartThings tels que les téléviseurs et lumières, pour vous donner plus de visibilitéClavier SamsungVous pouvez trouver les paramètres du clavier plus facilement dans Gestion générale sous Paramètres, et les paramètres ont été réorganisés pour mettre en premier les options les plus importantes.Samsung DeXVous pouvez désormais vous connecter sans fil aux téléviseurs compatibles. Les nouveaux gestes du pavé tactile permettent de modifier facilement la taille de la police et le zoom de l’écran.l’InternetLa possibilité de bloquer des sites Web a été ajoutée pour empêcher les redirections lorsque vous appuyez sur le bouton Précédent. Des avertissements et des options de blocage sont ajoutés pour les sites Web qui affichent trop de fenêtres contextuelles ou de notifications. Menus réorganisés pour faciliter la recherche. Plusieurs nouveaux plug-ins ajoutés, notamment qui traduit les sites Web. Ajout de l’option permettant de masquer la barre d’état pour une expérience de navigation plus immersive. Le nombre maximal d’onglets ouverts a été augmenté à 99. La possibilité de verrouiller et de réorganiser les onglets a été ajoutée. Amélioration de la mise en page pour le Barre d’onglets désormais prise en charge sur tous les appareils Fin de la prise en charge du panneau Edge sur Samsung Internet.Contacts et téléphoneAjout d’une option pour vous aider à supprimer rapidement les contacts en double. L’expérience de recherche a été améliorée.Téléphone / fond d’appelLa possibilité de personnaliser l’écran d’appel avec vos propres images et vidéos est ajoutée.messagesUne poubelle a été créée pour stocker les messages récemment supprimés.Appeler et envoyer des SMS sur d’autres appareilsAjout de la possibilité d’activer ou de désactiver les appels et les messages texte sur d’autres appareils avec les routines Bixby.CalendrierLes événements avec la même heure de début sont désormais affichés ensemble dans la vue du mois et de l’agenda. Options réorganisées pour ajouter et modifier des événements. Amélioration de la mise en page des alertes plein écran.Bien-être numérique et contrôle parentalDes tendances ont été ajoutées à votre rapport hebdomadaire. Vous pouvez voir comment votre utilisation a changé depuis la semaine précédente et vérifier la durée d’utilisation de chaque fonction. Ajout de la durée d’utilisation du téléphone en conduisant au rapport hebdomadaire. Widget d’écran de verrouillage ajouté pour que vous puissiez vérifier votre temps d’écran sans déverrouiller votre téléphone. Des profils distincts ont été ajoutés pour les modes personnel et professionnel afin que vous puissiez suivre votre temps d’écran séparément.CaméraAmélioration de la mise au point automatique et de la fonctionnalité d’exposition automatique et de la convivialité Amélioration de la stabilisation lors de la prise de vue de la lune à des niveaux de zoom élevéséditeur de photosAjout de la possibilité de rétablir les images modifiées à leurs versions originales.Routine BixbyLes entraînements préréglés groupés vous aident à démarrer rapidement et à apprendre à créer vos propres entraînements rapidement Vous pouvez maintenant voir quelles actions sont inversées à la fin d’un entraînement De nouvelles conditions ont été ajoutées, telles qu’une heure de début spécifique, la déconnexion d’un appareil Bluetooth ou un réseau Wi-Fi -Fi, un appel d’un numéro spécifique, etc. De nouvelles actions ont été ajoutées, y compris le chat avec Bixby et les actions d’accessibilité. Vous pouvez ajouter une icône personnalisée pour chaque routine et ajouter des routines à l’écran de verrouillage pour un accès rapide.