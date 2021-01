Après le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20, c’est maintenant au tour des mobiles Samsung les plus emblématiques de 2019: le Samsung Galaxy S10 Ils mettent déjà à jour vers Android 11 et One UI 3.0 en Espagne. Aussi bien dans ses versions gratuites que dans les versions opérateur: vérifiez maintenant si une nouvelle version vous attend.

One UI 3.0 est une avancée remarquable pour toutes les mises à jour de Samsung Galaxy car elle inclut non seulement de nouvelles fonctions et une esthétique renouvelée, Android 11 est également sous le capot du logiciel. Cela implique un optimisation supplémentaire du système, bulles de notification, réponses intelligentes et une certaine amélioration de la consommation d’énergie. Et tous ces avantages atteignent déjà le sommet du catalogue Samsung.

Mise à jour de 1,8 Go maintenant disponible

Image 474648 (communauté Samsung)

Comme Samsung l’a indiqué sur son calendrier de mise à jour, janvier est le mois au cours duquel Le Samsung Galaxy S10 reçoit les nouvelles versions du logiciel, à la fois couche et système. Au début de l’année, la mise à jour a été observée en Suisse; maintenant, il s’est également répandu en Espagne.

Comme en témoignent les utilisateurs espagnols de la communauté Samsung, One UI 3.0 et Android 11 arrivent sous la forme d’une mise à jour du Samsung Galaxy S10, à la fois gratuite et Vodafone. La mise à jour pèse environ 1,8 Go, inclut le correctif de sécurité de janvier et renouveler à la fois la couche et le système. Les changements eux-mêmes ne sont pas exagérés, mais ils sont perceptibles.

Pour trouver une nouvelle mise à jour dans le Samsung Galaxy S10, vous devez accéder aux paramètres du téléphone et descendre à ‘Mise à jour logicielle‘; Ensuite, vous devez cliquer sur “ Télécharger et installer ” pour que le Samsung Galaxy recherche les mises à jour. Si le dernier est déjà arrivé, il vous suffira de l’installer pour profiter de toute l’actualité.

Via | Communauté Samsung

