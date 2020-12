Le déploiement de One UI 3.0 ou ce qui est identique, la couche de personnalisation de Samsung et d’Android 11 se poursuit. On ne sait pas s’il s’agira d’une tuile jaune, mais pour l’instant il a déjà commencé à atteindre le Samsung Galaxy S20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Deux modèles auxquels le Samsung Galaxy S20 FE est maintenant ajouté, qui a commencé la mise à jour plus tôt que prévu.

Il y a quelques jours, nous avons appris le calendrier de mise à jour de Samsung pour l’Europe en ce qui concerne Android 11 et sa dernière couche de personnalisation. Une liste dirigée par la famille Galaxy S20 dans laquelle le Galaxy S20 FE a été laissé de côté et au lieu de décembre, il a été relégué au mois de février. Pour cela Ce changement de dates est frappant.

De Russie, avec une mise à jour

Dans le calendrier que nous avons rencontré, le Galaxy S20 FE a été séparé de la gamme S20 lorsqu’il s’agissait de recevoir la mise à jour One UI 3.0 et donc de faire le saut vers Android 11. Et sans avoir à attendre février, on sait désormais que la mise à jour a commencé en Russie.

Comme indiqué dans SamMobile, le Galaxy S20 FE reçoit le correctif avec le numéro de série G780FXXU1BTL1. Dans ce cas, Le modèle doté d’un processeur Exynos et des avantages de la connectivité 4G, laissant de côté les modèles 5G et Snapdragon qui ne sont pas vendus dans le pays d’Europe du Nord.

Cette procédure est courante chez Samsung, qui lance la mise à jour sur un marché spécifique pour déterminer les pannes possibles et si tout se passe bien, lancez-vous à plus grande échelle sur d’autres marchés.

L’arrivée de One UI 3.0 sur le Samsung Galaxy S20 FE avec le firmware G780FXXU1BTL1, signifie également le arrivée du patch de sécurité de décembre 2020 et une série d’améliorations importantes, nous sommes donc confrontés à une mise à jour logicielle importante et importante qu’il sera conseillé de télécharger à partir du Wi-Fi. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 3.0:

Refonte de la zone de notification et du menu d’actions rapides. L’écran de verrouillage adaptez votre design aux grandes cartes également présentes dans la zone de notification. Les widgets sont améliorés. Samsung inclut 10 catégories de papiers peints pour l’option «Écran de verrouillage dynamique».

Améliorations du multitâche de la tablette et du Galaxy Fold. La «fenêtre multi-active» permet de plus grandes options de gestion pour jusqu’à trois applications simultanées.

Appel vidéo plein écran. Ceux-ci sont compatibles avec AR Emojis. Des modifications sont apportées aux notifications et l’accès aux paramètres rapides est modifié. Il y a des changements dans l’interface des commandes de volume. UNE bref historique des notifications

Plus grand degré de personnalisation dans Always On Display ** Le tiroir d’applications, les dossiers, le navigateur et les applications récentes ont été optimisés Options d’application et paramètres de menu optimisés Nouvelle interface utilisateur des routines Bixby

L’interface utilisateur de l’application Galerie a changé

L’application Contacts et Calendrier a été améliorée.

N’oubliez pas que, bien que cela ait commencé en Russie, il ne faudra pas trop de temps pour se propager à d’autres marchés. Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy S20 FE, vous pouvez vérifier si vous avez la mise à jour disponible en regardant dans le “Réglages” et dans la section “Mise à jour logicielle”.

