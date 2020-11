Vous pouvez emporter chez vous tout un haut de gamme avec un écran spectaculaire de 120 Hz et un processeur puissant.

le Samsung Galaxy S20 FE Peut être le vôtre pour 479,99 euros grâce à l’une des offres eGlobal Central. On se réfère à sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui vient avec 200 euros de réduction.

Vous avez la possibilité de mettre la main sur l’un des Samsung les plus recommandés. Il a une très bonne construction, un grand écran Super AMOLED et le plus puissant Exynos jamais fabriqué par Samsung. Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Achetez le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix

Savoir plus: Samsung Galaxy S20 FE, examen: le meilleur S20 pour la plupart

L’appareil coréen arrive avec un joli design et un écran Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Exynos 990 fabriqué par Samsung, un processeur puissant avec lequel vous pouvez tout déplacer. Le nouveau membre de la famille S20 dispose également d’une batterie de 4 500 mAh Oui 3 caméras arrière.

Exynos 990 Écran Super AMOLED Full HD 6,5 pouces + 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4500 mAh et charge rapide de 25 W Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC