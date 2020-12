Il y a quelques heures à peine, nous savions enfin quand la famille Samsung Galaxy S21 sera présentée, et malgré le fait que le week-end imminent nous invitait à penser qu’il n’y aurait plus de nouvelles concernant le haut de gamme Samsung au moins jusqu’à la semaine prochaine, nous avons eu une surprise qui nous a vraiment surpris. Et c’est que si jusqu’à présent on ne l’avait vu qu’en rendu, on en a déjà de vraies images et non, ce ne sont pas des photographies, mais une vidéo téléchargée sur YouTube.

Plus précisément, il s’agit de une revue du Galaxy S21 téléchargé par l’utilisateur Random Stuff 2 dans lequel nous pouvons vérifier que le design que nous avions déjà vu dans les fuites précédentes est confirmé, mais qu’il s’agisse de rendus, pas d’images réelles, nous ne pouvions pas le prendre à coup sûr. De plus, une partie de la vidéo consiste à soumettre le Galaxy S21 au populaire test de performances Geekbench, donc en plus de connaître son apparence, nous pouvons avoir une première idée de ses performances.

La première chose qui retient votre attention, lorsque vous voyez le Galaxy S21, c’est que bien que son écran soit plat, en raison de la petite et la finesse de sa lunette ça donne presque la sensation d’être courbé des deux côtés À l’arrière, nous voyons une configuration triple caméra avec une très petite bosse de caméra. Si l’on parle des matériaux, même si ce n’est pas complètement distingué, cela semble confirmer qu’il est construit en plastique et en métal, comme nous l’avons déjà mentionné ce matin, ce qui est un pas en arrière par rapport aux autres modèles, construits en métal. et verre.

Quant à son intérieur, dans la vidéo on peut lire qu’il s’agit du modèle SM-G996U et Lahaina est également mentionnée, ce qui indique qu’il s’agit de la version avec le SoC Snapdragon 888. Un détail qui rend le test de performance auquel le Galaxy S21 est soumis dans la vidéo plus intéressant. Ses résultats sont de 1 115 points dans les tests monocœur et de 3 326 points dans les tests tous cœurs. Ce n’est pas un mauvais résultat, bien sûr, mais je serais surpris qu’il en reste dans la version finale.

Comme nous vous l’avons déjà dit ce matin, la présentation officielle des membres de la famille Galaxy S21 aura lieu le 14 janvier au CES, dont nous vous informerons pleinement. Cependant, et compte tenu du rythme des fuites du nouveau haut de gamme de Samsung, il est probable qu’à cette date, nous saurons absolument tout.