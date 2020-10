Les caméras du nouveau Samsung Galaxy S21 Ils auraient un nouveau module plus ajusté au corps du smartphone et pourraient avoir jusqu’à 5 objectifs et une paire de capteurs. Cela provoque tout de même quelques commentaires, car on ne sait pas exactement s’il s’agit vraiment d’un objectif ou d’un capteur.

La conception du module caméra semble être une tâche difficile pour la plupart des responsables de Samsung. Dans la dernière fuite vous pouvez voir un meilleur espace intégré avec plusieurs lentilles.

Très différent des images apparues sur les réseaux par OneLeaks, un fuiteur bien connu. Son volume de hits est très élevé, il devient donc une référence de plus en plus récurrente à chaque fois qu’il publie nouveauté sur certains terminaux, dans ce cas, le Samsung Galaxy S21.

Les détails des caméras ne sont pas encore connus et pour être honnête, il y a encore un certain décalage quant à savoir s’il comprendra enfin 4 objectifs et deux capteurs ou cinq objectifs avec un capteur. Au moins, ils le disent dans Sammobile avec l’une des images que nous partagerons dans le paragraphe suivant.

Un module mieux intégré

Samsung Galaxy S21 – Sammobile

La dernière image basée sur un rendu offre une version améliorée du module, étant mieux intégrée et avec des finitions plus discrètes. C’est difficile de faire ça combinaison -sur n’importe quel smartphone- mais Samsung pourrait atteindre ce bon équilibre s’il voit enfin la lumière.

On s’attend à ce qu’au début 2021 Samsung présente enfin dans la société son nouveau terminal tant attendu par de nombreux adeptes de la marque et surtout de cette gamme. S’il le fait enfin avec le dernier design divulgué, nous sommes sûrement confrontés à l’un des plus beaux designs de l’année, même s’il faudra encore attendre pour le savoir.

Il Samsung Galaxy S21 il fait l’objet de plusieurs publications en raison du ruissellement continu de ses actualités. Normal dans le cas d’un terminal avec des fonctionnalités haut de gamme, mais aussi du fait de la possibilité qu’il suive le chemin de l’iPhone 12 d’Apple et n’inclut pas le chargeur ou le casque dans la boîte.

L’article Le Samsung Galaxy S21 aurait un nouveau design dans le module caméra a été publié dans Explica.co.