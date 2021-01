Il est désormais possible de réserver les nouveaux Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra: ce sont leurs tarifs.

Le nouveau haut de gamme de Samsung est là. La société a présenté le Galaxy S21, S21 + et Galaxy S21 Ultra lors d’un événement Unpacked tenu en janvier 2021, où la société en a profité pour montrer au monde entier les actualités qui figuraient en tête de son catalogue téléphonique.

Et quelques minutes après avoir été présenté, Le Galaxy S21 peut désormais être réservé. Maintenant, nous connaissons leur prix officiels, dates de sortie et promotions auquel ceux qui décident de réserver les appareils pourront accéder.

Prix ​​des Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra et où acheter

Selon le modèle choisi, il sera possible de choisir diverses configurations de stockage et de mémoire différent Bien sûr, chacun d’eux aura un prix différent.

ModèleParamètresPrix en eurosCouleurs disponiblesSamsung Galaxy S21 Ultra12 / 128 GB1249 eurosNoir et argent12 / 256 GB1309 euros16 / 512 GB1439 eurosSamsung Galaxy S21 + 8/128 GB1059 eurosSilver, noir, violet12 / 256 GB1109 eurosSamsung Galaxy S218 / 128 Go 859 euros Gris, blanc, rose, violet 12/256 Go 909 euros

Tous les appareils peuvent être livre à partir de ce même jour 14 janvier, et les ventes commenceront à partir du jour 29 janvier.

Il sera possible de les acquérir via le site officiel de la société, et pendant la période de pré-réservation, il sera possible d’accéder à une série de des promotions qui dépendront du modèle choisi:

Samsung Galaxy S21 Ultra: comprend Samsung Galaxy Buds Pro et Samsung SmartTagSamsung Galaxy S21 et S21 +: comprend Samsung Galaxy Buds Live et Samsung SmartTag

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, fiche techniqueCaractéristiquesSamsung Galaxy S21Samsung Galaxy S21 + Samsung Galaxy S21 UltraDimensions151,7 x 71,2 x 7,9 mm

171 grammes 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

202 grammes 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 grammes Écran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass Victus 6,7 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass Victus 6,8 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass VictusResolution2400 x 1080, 421 ppi2400 x 1080, 394 ppi3200 x 1440, 515 ppiProcesseurExynos 2100Exynos 2100Exynos 2100RAM8 / 12GB8 / 12GB12 / 16GBSystème d’exploitationSamsung One UI 3.1 basé sur Android 11Samsung One UI 3.1 basé sur Android 3.1 One UI Stockage Android 11 Appareils photo 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 GoArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: Téléobjectif 10 MP f / 2.4, 35 °, 72mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 108 MP grand angle f / 1.8, 79 °, 24mm, téléobjectif OIS + 10 MP f / 4,9, 10 °, 240 mm, OIS

Frontale: 50 MP f / 2,2, 80 °, 25 mm Batterie 4000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 4800 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 5000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et Charge sans fil inversée Autre USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, IP68USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, prise en charge IP68 pour S-Pen, USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran IP68 Prix de départÀ partir de 859 euros À partir de 1059 euros À partir de 1259 euros