Il ne reste plus grand-chose pour le Samsung Galaxy S21 à présenter officiellement, prévu pour janvier prochain. Et cette présentation est déjà prévue: le téléphone a été divulgué dans des vidéos prétendument officielles. Cela confirmerait la conception du téléphone, ainsi que certaines de ses fonctionnalités.

2020 touche à sa fin. L’année a été beaucoup plus mouvementée que prévu, nous savons tous pourquoi, même si cela n’a pas seulement changé nos habitudes sociales et nos routines, cela a également modifié la présentation des smartphones. Les grands événements sont restés dans l’histoire, du moins pour le moment. Et nous assistons à un renouvellement encore plus constant des différentes familles. Parce que Samsung va-t-il attendre les dates habituelles pour renouveler sa famille «S»? Tout indique que non.

Triple caméra arrière très bien intégrée à l’arrière

La multiplicité des appareils photo sera la clé du Samsung Galaxy S21 puisqu’elle est une tendance dans la gamme la plus élevée (et dans le reste des gammes) depuis quelques années. Bien sûr: comme on l’a vu depuis les premières fuites, Samsung aurait réalisé un meilleure intégration entre le module caméra et l’arrière du smartphone. Les vidéos prétendument officielles confirment cette meilleure intégration.

Depuis Android Police, ils avaient accès à des vidéos promotionnelles qui accompagneront le lancement du Samsung Galaxy S21. Dans ces vidéos, vous pouvez voir le soin particulier apporté au module arrière de la triple caméra: du métal pour l’ensemble, intégré dans le corps du téléphone et sans dépasser excessivement de la face arrière. Les capteurs seraient de 12 mégapixels (principal), 12 mégapixels (grand angle) et 64 mégapixels (téléobjectif).

Le Samsung Galaxy S21 + 5G conserve le même design que le Samsung Galaxy S21 “ normal ”. À défaut de connaître les détails techniques, qui représentent sûrement une amélioration par rapport au modèle “ de base ” (à l’exception de la photo car il aurait les mêmes capteurs que le Galaxy S21), il nous reste sa première vidéo promotionnelle divulguée.

En revanche, le Samsung Galaxy S21 Ultra serait un changement notable de conception en raison du module photographique. De trois, nous sommes passés à quatre caméras: objectif périscope (zoom 10x et 10 mégapixels), un capteur principal de 108 mégapixels, un deuxième téléobjectif 3x (10 mégapixels) et un grand angle 12 mégapixels. Le mobile aurait une focalisation laser.

Nous ne connaissons pas les dates officielles du prochain Samsung Unpacked. Nous avons une date de fuite: la police Android s’assure que La présentation aura lieu le 14 janvier 2021. La disponibilité du Samsung Galaxy S21 commencerait le 29 janvier.

