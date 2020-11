Le système de sécurité responsable du déverrouillage des smartphones a beaucoup changé ces dernières années. Il est passé du code PIN et du paton typiques à l’empreinte digitale et maintenant à la reconnaissance faciale, mais chez Samsung, il est prévu d’augmenter le niveau de reconnaissance vocale dans votre prochain terminal dans le Galaxy S.

Reconnaissance vocale sur le Galaxy S21

Il existe de nombreuses façons de déverrouiller un terminal. Tout appareil de n’importe quelle marque vous offre un large éventail d’options, mais c’est à vous de décider ce que vous voulez faire pour protéger vos données. Il ne fait aucun doute que le plus sûr actuellement est l’empreinte digitale et la reconnaissance faciale, mais tout indique qu’à l’avenir, nous aurons beaucoup plus de capacités à portée de main.

Et l’un d’eux peut venir de la main de Samsung avec un déverrouillage vocal. Selon Sammobile, la firme coréenne travaille sur cette amélioration qui fera ressortir l’une des fonctions les plus modernes. C’est là que nous devons parler de Bixby, l’assistant virtuel de l’entreprise qui capture vos questions par la voix et les actions et les exécute pour que vous ne vous inquiétiez de rien. Les utilisateurs ont longtemps sous-estimé cette fonctionnalité et ont fini par la rejeter pour avoir intégré Google Assistant.

Le média indique qu’il sera dans la version One UI3.1, la couche de personnalisation de la signature pour Android, lorsque cette nouvelle capacité arrivera, de sorte que les terminaux compatibles avec elle profiteront pleinement d’être une amélioration logicielle. Bien sûr, le Samsung Galaxy S21 (ou S30 si vous continuez avec la numérotation décimale) l’apportera intégré en standard.

La résurgence de Bixby

Comme nous vous l’avons dit, Bixby n’a pas été pris très au sérieux par les utilisateurs de Samsung. Des moyens ont été recherchés pour changer l’utilisation de son bouton dédié sur les smartphones, et son vrai potentiel vient si vous avez des appareils de signature connectés au terminal. C’est ainsi que vous faites en sorte que le téléphone agisse comme un hub dans votre maison intelligente.

Avec l’arrivée de cette nouvelle fonction qui vous permet de déverrouiller votre smartphone à l’aide de votre voix, elle peut aider davantage les utilisateurs, mais beaucoup peuvent se demander si c’est quelque chose de nécessaire. Et c’est que l’utilisation de la voix n’est pas la même chose qu’une empreinte digitale ou un motif pour déverrouiller le mobile, qui sont bien plus forts.