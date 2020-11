Samsung a décidé, il y a de nombreuses années, de diviser ses gammes de téléphones mobiles haut de gamme en deux. Les modèles de la série S ont été laissés pour la première moitié de l’année et le Galaxy Note nouvellement créé ils sont devenus les modèles qui ont fermé chaque saison. Cela fait neuf ans depuis septembre 2011, et depuis lors, les deux gammes se sont rapprochées.

Pas très différents en puissance et avec des écrans de plus en plus grands dans le Galaxy S, ce qui les rendait pratiquement indiscernables de ceux du Note, le seul bastion restant pour ce dernier était celui de son S Pen, le stylet propriétaire de la marque. Mais il semble, d’après une fuite, que les deux gammes vont se rapprocher dangereusement du prochain Galaxy S21 Ultra.

Un Galaxy S21 Ultra compatible avec le S Pen

Selon le célèbre leaker Ice Universe, il semble que Samsung prépare des changements pour la prochaine génération de ses téléphones de la série S, et ce sont des changements qui rapprocheraient dangereusement les deux gammes. Principalement parce que sont des changements par rapport au S Pen, le seul grand différenciateur aujourd’hui, en plus des fonctionnalités supplémentaires de One UI, entre «eses» et «notes».

Ice Universe raconte que le prochain Samsung Galaxy S21 Ultra, ou Samsung Galaxy S30 Ultra, selon ce que la marque décide finalement de faire de son nom, arriverait avec le support du S Pen du fabricant. Support, pas avec le S Pen inclus, car cela resterait réservé aux modèles de la série Note uniquement. De plus, le seul modèle à recevoir cette compatibilité serait le supérieur, l’Ultra, laissant le reste du Galaxy S21 sans cet extra.

Oui, je peux confirmer à 100% que le S21 Ultra prend en charge le S Pen – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2020

Le S Pen, comme nous l’avons dit, ne serait pas inclus dans le téléphone lui-même comme c’est le cas avec le Note, mais Samsung serait déjà en train de concevoir et de développer étuis spéciaux pour que le Samsung Galaxy S21 Ultra porte le S Pen hébergé à l’étranger. Pour le moment, rien de plus n’a transpiré à ce sujet, même s’il est probable que nous en saurons bientôt plus à ce sujet, car il semble que le Galaxy S sera en avance à temps et que nous pourrions les voir arriver en janvier.

