Si la rivière fait du bruit, c’est que l’eau coule. Il y a quelques semaines, nous vous disions déjà que certaines rumeurs indiquaient un départ plus tôt que d’habitude du Samsung Galaxy S30 (ou S21, le nom est à confirmer) et maintenant nous avons appris plus d’informations à ce sujet.

Tel que publié par le portail d’informations coréen mk, nous aurons la sortie officielle sur le marché du nouveaux téléphones haut de gamme de Samsung fin janvier 2021. Quelques jours avant, la société coréenne organisera son événement de présentation, bien que dans les circonstances, il devrait se faire en ligne.

Le Mobile World Congress ne lèvera plus le rideau

Traditionnellement, Samsung a utilisé un scénario d’impact mondial tel que le Mobile World Congress à Barcelone pour présenter ses principaux téléphones de l’année à la société. Cependant, en raison de l’impact du coronavirus l’organisation de l’événement a décidé de reporter sa célébration à juin de l’année prochaine, une date très tardive pour le géant de la téléphonie pour lancer le Samsung Galaxy S30.

Encore aucune confirmation officielle de Samsung L’avance du lancement sur le marché est ces nouveaux smartphones, mais les rumeurs continues à ce sujet et de différentes sources suggèrent qu’il en sera ainsi. De plus, cela semble être le bon moment pour proposer aux utilisateurs de nouveaux appareils au vu des bons chiffres en termes de ventes, par Samsung.

