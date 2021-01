Le Samsung le plus vendu de 2018 nous rend visite à nouveau avec une réduction.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Si vous souhaitez vous procurer l’un des Samsung Galaxy à un prix vraiment attractif, cela vous intéresse. Cela fait plus d’un an qu’il a vu la lumière mais le Samsung Galaxy S9 est toujours un smartphone à considérer.

Aujourd’hui, nous pouvons trouver l’appareil de la firme coréenne à un prix bien inférieur à celui qu’il avait lors de son arrivée sur le marché. Cela dépend du magasin, mais on peut le trouver, dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, pour environ 220 euros.

Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy S9

Tout ce que vous gagnez avec le Samsung Galaxy S9

Le design de ce Samsung Galaxy S9 est la marque de la maison, avec un corps en verre et des bords arrondis ainsi qu’un écran sans encoche. Son panneau, doté de la technologie Super AMOLED développée par la firme coréenne, atteint 5,8 pouces avec une résolution 2K.

Accompagné de 4 Go de RAM, nous trouvons le Snapdragon 845, un processeur octa-core qui est encore plus que solvant aujourd’hui. Son stockage atteint jusqu’à 64 Go, mais s’il semble peu élevé, vous pouvez toujours l’étendre avec des cartes microSD.

Samsung Galaxy S9CaractéristiquesDimensions 147,7 x 68,7 x 8,5 millimètresEcran Super AMOLED 5,8 pouces avec verre Gorilla Glass 5Résolution et densité2K Quad HD + (2960 x 1440 pixels) 570 ppp. 18.5: 9 Processeur Qualcomm Snapdragon 845 RAM 4 Go Système d’exploitation LPDDR4x Une interface utilisateur sur les caméras de stockage Android 64 GoArrière 12 MP avec ouverture variable f / 1,5 – f / 2,4. PDAF, OIS, laser autofocus et flash LED. Frontale 8 MP f / 1.7 avec autofocus Batterie 3000 mAh avec charge rapide et charge sans fil Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, lecteur de fréquence cardiaque, scanner d’iris, reconnaissance faciale, USB 3.1 Type C, résistance à l’eau et à la poussière IP68, Samsung Knox, écouteurs AKG, haut-parleurs stéréo, LED de notification

Dans son dos, un appareil photo 12 mégapixels à ouverture variable allant d’une focale de 1,5 à 2,4. Dans le cas de la caméra frontale, on retrouve un capteur de 8 mégapixels et une focale 1.7 avec autofocus.

Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy S9

La batterie de ce Samsung Galaxy S9 atteint 3000 mAh, et en plus de la charge rapide, il dispose également d’une charge sans fil. Nous n’oublions pas son scanner d’iris, que vous pouvez utiliser pour déverrouiller l’appareil, ni sa résistance à l’eau et à la poussière.