L’un des terminaux les plus intéressants que 2020 nous laisse est le Samsung Galaxy Z Fold 2. L’appareil de la firme coréenne est l’un des plus convoités au monde, peut-être pour être l’un des plus avancés avec son écran pliable et ses fonctionnalités. Mais maintenant les yeux sont tournés vers l’avenir avec l’arrivée du nouveau terminal de l’entreprise: le prochain Galaxy Z Fold 3 et sa caméra à l’intérieur de l’écran.

Un écran à l’intérieur du Z Fold 3

Les caméras frontales ont apporté de nombreux changements ces dernières années. Non seulement sur le plan qualitatif, il a changé son placement et sa présence. L’arrivée de la fameuse encoche a incité de nombreuses entreprises à faire leur interprétation pour leurs terminaux, mais les constructeurs sont intéressés par le fait qu’il n’y ait pas de cadres sur l’écran, qu’il s’étende sans limites.

Nous avons entendu l’inclusion de la technologie par de nombreuses entreprises telles que Oppo ou le ZTE Axon 20 que nous avons vu il y a quelques mois. Mais cette technologie a encore beaucoup à offrir et de nombreux terminaux où elles seront très importantes. Parmi eux pourrait être el Samsung Galaxy Z Fold 3, un terminal dont les détails officiels ne sont pas connus mais qui reçoit déjà les premières fuites.

Dans le même temps, le leader Samsung lancera Fold3, qui apportera de nombreuses technologies innovantes. CUP (caméra sous panneau), S Pen, UTG de deuxième génération, etc. – Univers de glace (@UniverseIce) 18 novembre 2020

Selon le compte MSPowerUser, certains utilisateurs suggèrent que le prochain terminal flexible de Samsung dispose d’une caméra sous l’écran. Aucun autre détail n’a été précisé, il faudra donc attendre de voir quels sont les projets de la firme coréenne pour son nouveau terminal.

Il y a encore un long chemin à parcourir, nous devrons donc nous contenter du leader actuel du secteur. De plus, elle progresse seule puisque de nombreux terminaux d’entreprises concurrentes ne sont pas encore apparus et que cela peut prendre du temps.

Plus de nouvelles des caméras

Comme nous vous l’avons dit, il est encore trop tôt pour parler de ce que sera le design officiel du prochain téléphone pliable Samsung. Il faut quand même surveiller les fuites qui en sortent et faire attention aux prédictions des experts du domaine. À ce stade, nous devons nous rappeler qu’il s’agit de l’une des premières informations provenant du mobile. Il y a moins d’un mois, nous avons appris la possibilité d’utiliser des caméras pliables, une option intéressante pour utiliser un affichage sans limites sur son écran avant.