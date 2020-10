Samsung a poursuivi sa feuille de route pour ce 2020. La firme coréenne a réussi à mettre ses nouveaux téléphones sur le marché et il est temps de réfléchir à la suite. La vérité est que cette question a été posée avant même le lancement des téléphones Galaxy S qui sont déjà en magasin mais aujourd’hui, nous devons parler de l’un des plus récents: le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec son appareil photo pliable.

Un téléphone pliable avec une caméra pop-up

De plus en plus d’utilisateurs regardent les résultats des appareils photo pour smartphones qu’ils vont acheter. Chacun offre des capacités différentes, et le matériel et le logiciel en font beaucoup. En fait, il y a ceux qui regardent même la forme de la disposition de ceux-ci dans leur partie avant puisqu’il y a du type pop-up ou dépliant. Ceux-ci aident à utiliser pleinement l’écran et malgré la croissance de nombreux, c’est un système très fiable.

Et chez Samsung, ils font leurs propositions pour les prochaines versions de leurs appareils, surtout en voyant que nous pourrions avoir un Samsung Galaxy Z Fold 3 avec des appareils photo pliables. Oui, comme vous le lisez, il s’avère que la firme coréenne a un brevet avec ces caractéristiques selon ce que nous voyons dans Sammobile.

Dans les schémas, vous pouvez voir une utilisation complète des écrans, ce qui rend l’appareil tout écran à la fois sur le couvercle et à l’intérieur. Il est à noter que l’utilisation du module pop-up est intéressante, ce qui soulève la possibilité de loger des lentilles de part et d’autre du module. De cette façon, il est possible de les utiliser à la fois à partir de l’écran externe et de la version plus grande de celui-ci, où Samsung presse tout le jus vers l’application Appareil photo.

Quand verrons-nous le Galaxy Z Fold 3?

C’est une bonne question à laquelle nous pourrions répondre en ayant en main les dates que nous avons gérées cette année. Mais cela dépend de ce qu’ils décident dans les bureaux coréens, où est en train d’être forgé le nouveau Galaxy Z Fold 3. L’appareil est encore une grande inconnue et la possibilité qu’il arrive avec une caméra déployable est quelque peu éloignée. Nous disons cela parce que, comme pour le reste des brevets, ce sont des idées de ce que nous pourrions voir dans le futur.

Il faut attendre si ce système sera celui qui marque l’avenir de l’appareil ou si on verra au moins qu’il aura une caméra sous l’écran, quelque chose de très nouveau mais qui a déjà commencé à être vu par certaines firmes chinoises comme Oppo ou Xiaomi.