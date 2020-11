À cette époque de l’année, bon nombre d’entre eux auront pu se remettre de la crise de janvier et commencer à épargner pour faire face aux dépenses qu’ils ont prévues cette année. En ce sens, outre les vacances, la technologie, l’électroménager et les articles de soins personnels font généralement partie des investissements les plus courants et pour lesquels, en raison de leur prix, il est nécessaire de remplir la tirelire avant de pouvoir dépenser. De plus, le plus courant est d’attendre de grosses campagnes de vente pour essayer de payer moins cher pour ce type de produit.

Cependant, vous n’avez plus à attendre que les soldes arrivent. Cette semaine vous pouvez profiter des jours eBay, qui est l’une des principales campagnes d’offres de cette boutique en ligne en produits de technologie, maison, soins personnels et de plus. Et pour vous aider dans vos achats, nous avons sélectionné 10 articles avec les remises les plus attractives, comme le populaire Stimulateur de clitoris Satisfyer, Les Écouteurs Apple AirPods et le Mobile Samsung Galaxy A40. Les produits sont livrés avec une garantie eBay et une livraison gratuite.

LA TECHNOLOGIE

Samsung Galaxy A40

Grâce à son double emplacement SIM, il est idéal si l’on veut alterner entre les numéros personnels et professionnels. Il intègre une double caméra arrière de 16 MP, plus un ultra grand angle avec 126 degrés de vision. Il a un écran qui avoisine 6 MP. À l’intérieur, il est équipé de 4 Go de RAM, de 64 Go de mémoire interne et d’un processeur Exynos 7904. Sa batterie de 3 100 mAh dure toute la journée. Sur Amazon, le même produit est plus cher (199 euros) que sur eBay. 31% de réduction, économisez 76 euros.

AirPods de deuxième génération

Ils fonctionnent avec Siri pour contrôler la musique ou l’assistant iPhone, par exemple. En outre, son la batterie atteint cinq heures de lecture de musique et trois heures de conversation sur une seule charge. L’étui peut être chargé avec un connecteur Lightning et les écouteurs sont compatibles avec un grand nombre de modèles d’iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac. D’une simple pression, ils se connectent au mobile, s’activent automatiquement et sont toujours connectés. Le même produit est plus cher chez PcComponentes (144,99 euros) que sur eBay.

Montre intelligente Xiaomi Amazfit Bip

Celui de devoir sortir le mobile pour vérifier les notifications n’est plus nécessaire avec les montres intelligentes. Et est-ce qu’une smartwatch, comme celle-ci de Xiaomi, permet d’accéder aux principales fonctions du téléphone à partir du poignet, comme répondre aux appels ou aux messages, changer de chanson ou consulter la météo, entre autres possibilités. De plus, les amateurs de sport peuvent enregistrer instantanément leurs entraînements et leurs itinéraires. 31% de réduction, économisez 25 euros.

Téléviseur 4K LG 43UM7100PLB

Profitez de l’intelligence artificielle de ce téléviseur pour en faire le cerveau de votre maison intelligente. Étant compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant, vous pouvez utiliser la télécommande comme microphone pour lire votre série préférée et même régler l’éclairage ou allumer le chauffage, parmi de nombreuses autres fonctions. Il dispose d’un écran de 43 pouces avec une résolution 4K et un angle de vision allant jusqu’à 178 degrés. Il comprend un processeur pour éliminer le bruit des images et améliorer leur luminosité. De plus, il est compatible avec la technologie HDR, qui fournit des couleurs plus vives et des scènes plus nettes. Le même produit est plus cher sur Amazon (316,74 euros). 40% de réduction, économisez 259 euros.

Console PS4, bon Fornite et pack de jeu vidéo Watch Dogs

Profitez de la console la plus populaire dans cette opportunité unique. Cette PS4 a une capacité de stockage de 500 Go et est compatible avec la technologie HDR pour offrir des couleurs vives et lumineuses. De plus, il permet l’utilisation d’applications telles que Netflix pour regarder des séries et des films. Il comprend une manette sans fil DUALSHOCK 4, ainsi qu’un bon d’accès pour télécharger et jouer à Fortnite, le jeu vidéo à la mode, et une copie physique de Watch Dogs, avec le jeu original complet et tout le contenu du pass saisonnier. 27% de réduction, économisez 80 euros.

SOINS PERSONNELS

Ventouse clitoridienne Satisfyer Pro 2

Le jouet le plus vendu et demandé ces dernières semaines est le Satisfyer. Le jouet érotique est en train de changer le concept de gode en ce moment car sa renommée est montée en flèche, depuis les femmes peuvent atteindre l’orgasme en seulement 2 minutes et certaines découvrent même pour la première fois qu’elles sont multi-orgasmiques. Un gode qui peut être utilisé sous l’eau et qui a différents niveaux d’intensité. Bien que ce soit un jeu exclusif pour les femmes, vous pouvez l’utiliser avec votre partenaire et expérimenter les onze intensités d’aspiration sur le clitoris. Le mouvement des ondes vibratoires fait que tout s’écoule différemment, provoquant une augmentation de la chaleur dans le corps. La sexualité est là pour expérimenter, jouer et découvrir de nouveaux plaisirs. Si vous ne l’avez pas encore essayé, profitez de cette offre exceptionnelle et laissez votre imagination s’échapper. 49% de réduction, économisez 34 euros.

Tondeuse à barbe Philips OneBlade Pro

Cette tondeuse est une tondeuse trois en un capable de couper, de dessiner et de raser, avec des lignes et des bords précis, pour les poils du visage et du corps. Comprend une doublure coulissante et des pointes arrondies qui rendent le rasage plus facile et plus confortable. De plus, il comprend un peigne de guidage de précision de 12 longueurs, ce qui permet d’obtenir une finition uniforme. Et lors de la mise en forme, sa lame double face vous permet de vous raser dans n’importe quelle direction et d’obtenir une excellente visibilité de chaque poil. Peut être utilisé sur peau sèche ou humide.

Brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2700 Sensi

Grâce à la technologie Sensi de Braun, toutes les 30 secondes, la brosse nous avertit de changer la zone de brossage, réalisant un nettoyage complet. De plus, vous pouvez choisir entre deux modes: le nettoyage quotidien et le soin des gencives. Il a une vitesse d’oscillation de 8 800 mouvements par minute et un tour de tête rotatif. Son autonomie atteint deux semaines. 23% de réduction, économisez 11,96 euros.

FOYER

Aspirateur sans fil Xiaomi Jimmy JV51

Son design quatre en un vous permet de personnaliser cet aspirateur selon vos besoins. Il a un La buse de capture ramasse facilement les gros débris et est parfaite pour les sols durs, les tapis et les tapis à poils ras. Sa direction rotative améliore la maniabilité et l’efficacité du nettoyage pour atteindre n’importe quel coin, tandis que son puissant moteur est capable de collecter la poussière et les particules de pollen. Sa batterie peut atteindre une autonomie de 45 minutes et elle ne pèse que 1,3 kg, elle peut donc être déplacée facilement. 11% de réduction, économisez 14 euros.

Mijoteuse Cecotec Chup Chup

Si vous pensez que vous n’êtes pas doué pour la cuisine, avec cette mijoteuse, vous pouvez vous surprendre, car elle vous permet de préparer facilement de délicieux ragoûts, ragoûts, ragoûts, ragoûts, ragoûts, toutes sortes de viande et de volaille, légumes, poissons , bouillons, rôtis et sucreries, aux saveurs intenses et aux textures parfaites. Son plateau est en céramique qui préserve mieux les vitamines et minéraux des aliments, il offre donc une cuisine plus saine. Il a une capacité de 5,5 litres, idéal pour les déjeuners et dîners en famille ou entre amis. Vous n’aurez qu’à vous soucier de l’introduction des ingrédients, et le pot fera le reste. Chez PcComponentes et Cecotec, le même produit est plus cher (36 euros) et (49,90 euros), respectivement, que celui proposé par eBay. 49% de réduction, économisez 28,18 euros.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 03-10-2020.