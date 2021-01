L’un des scooters électriques les moins chers est offert à prix réduit, mais seulement pour une durée limitée.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre AliExpress, vous avez la possibilité d’entrer dans le monde de la mobilité électrique. Vous pouvez acheter l’un des scooters électriques d’IScooter avec une réduction de 55%, à plus de la moitié du prix. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Les villes changent et nous avec elles. De nouvelles habitudes de mobilité peuvent nous aider à respecter l’environnementDes tâches simples comme l’utilisation des transports publics impliquent une réduction considérable des émissions polluantes. Bien sûr, aussi la mobilité électrique.

Acheter sur AliExpress: IScooter E9PRO

L’un des moins chers pour vous inscrire à la nouvelle mobilité

Le scooter IScooter a un design simple et un poids d’environ 12 kilos. Directement sur le guidon, il intègre un petit panneau où vous pouvez voir la vitesse vers lequel vous faites défiler. Atteindre le 30 kilomètres par heure et te donnera une autonomie proche de 30 kilomètres.

Cet IScooter E9PRO prend en charge un poids maximum de 100 kilos et incorpore un moteur avec Puissance 350W. Ses roues arrivent avec freins à disque, améliorant votre sécurité lors de vos déplacements en ville.

Vous pouvez le plier et le transporter de manière plus confortable, ainsi que le ranger dans n’importe quel petit coin. De plus, c’est résistant aux éclaboussures grâce à sa certification IP55.

Quelques alternatives

Xiaomi est toujours une garantie de bon fonctionnement et de superbes finitions en ce qui concerne les scooters électriques. Ces 2 alternatives à IScooter sont les meilleures du marché à ces prix.

Xiaomi Mi Scooter Lite

Xiaomi dispose d’une grande variété de véhicules électriques, mais ce Mi Scooter Lite est la version réduite de sa célèbre bannière. Il est fait d’un alliage d’aluminium et est livré avec un design simple que vous pouvez trouver en noir et blanc. Comme notre exemple précédent, il pèse environ 12 kilos et vous pouvez le plier facilement. Il est capable d’atteindre 25 km / h Grâce à son moteur de 250W, si vous activez le mode économie de batterie, il restera à 18 km / h.

Le scooter Xiaomi vous abandonnera 20 kilomètres d’autonomie. De plus, il intègre 5 voyants LED qui seront chargés d’afficher le niveau de batterie restant à tout moment. Son temps de charge varie entre 6 et 8 heures.

Xiaomi Mi Scooter électrique Pro 2

La version “Pro” monte d’un cran par rapport à la M365, en gardant une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure grâce à son moteur de puissance maximale de 600W. Dans ce cas on retrouve une plus grande autonomie, environ 45 kilomètres. Il est toujours pliable, mais son poids est de 14 kg.

Encore une fois, nous nous rencontrons Certification IP54, une temps de charge proche de 8 heures et une Charge maximale de 100 kg. Nous vous laissons un lien vers AliExpress, où vous pouvez l’acheter avec une réduction. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez également jeter un œil au vélo électrique de Xiaomi.