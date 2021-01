Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous êtes fan de la saga Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux: Gollum a sûrement retenu votre attention. Pour cette raison, nous trouvons triste de partager que vous devrez être patient, car cela a été retardé et il faudra beaucoup de temps pour arriver.

Daedelic Entertainment a annoncé que Le Seigneur des Anneaux: Gollum a été retardé et n’arrivera donc pas cette année. Avec cela, votre nouvelle fenêtre de lancement est 2022.

Il convient de mentionner que la raison de ce retard n’a pas été précisée. Cependant, Daedelic Entertainment et Nacon ont expliqué qu’ils veilleront à répondre aux attentes des fans. Il semble logique qu’ils aient changé la date de sortie pour avoir plus de temps de sortie et pour pouvoir tenir cette promesse.

Et vous, êtes-vous excité pour Le Seigneur des Anneaux: Gollum? Êtes-vous content qu’ils prennent le temps supplémentaire de le développer?

Le Seigneur des Anneaux: Gollum est en développement pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet en cliquant ici.