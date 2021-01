Depuis plusieurs années maintenant, le menu contextuel qui apparaît lors de la sélection d’un texte sur Android, il affiche plusieurs options supplémentaires en plus de l’accès au presse-papiers. L’une des premières fonctionnalités ajoutées à arriver a été l’accès à l’Assistant Google, bien que Oreo propose des options contextuelles lorsque vous sélectionnez des adresses, des numéros de téléphone, etc.

L’une des dernières options contextuelles à arriver est un convertisseur d’unité Ou plutôt, un raccourci pour utiliser le convertisseur d’unité disponible dans la recherche Google plus rapidement que d’utiliser le presse-papiers.

Convertir les unités à partir du sélecteur de texte

La prochaine fois que vous lirez une recette et que vous ne savez pas combien de millilitres représentent une cuillère à soupe, vous n’aurez pas besoin de copier et coller le nombre dans Google pour effectuer la conversion, car le sélecteur de texte Android fonctionne comme accès rapide au convertisseur d’unité.

Le sélecteur de texte Android commence à montrer à la plupart des utilisateurs une nouvelle option contextuelle, lorsqu’il détecte que vous avez sélectionné une figure dans une unité qui peut être convertie. Dans ce cas, cela montre le menu Convertir dans le menu flottant.

En appuyant sur le bouton, la conversion s’ouvre dans l’appli Google, allant de l’unité d’origine à laquelle il est généralement converti (par exemple, de degrés Celsius en degrés Fahrenheit ou de kilomètres en miles). Il est également possible de changer l’unité manuellement pour qu’elle devienne celle que vous choisissez.

Fondamentalement, cette fonction sert de accès rapide pour éviter d’avoir à copier et coller le texte dans une autre fenêtre pour faire la conversion. Personnellement, j’aurais trouvé plus utile que la conversion apparaisse dans l’onglet affiché en bas et non dans une fenêtre différente, même si vos raisons auront été de choisir ce comportement.

La conversion est disponible pour toutes les unités et devises que Google peut convertir bien que, comme il s’agit d’une sélection “intelligente”, la reconnaissance n’est pas toujours correcte et parfois elle n’apparaît pas ou en appuyant sur le bouton une conversion n’apparaît pas, mais une recherche Google.

Via | Police Android