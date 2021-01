La troisième vague de coronavirus Il dépasse même les attentes de certaines personnes qui ont déjà mis en garde contre son intensité. Dans les pays où Noël est célébré, les rassemblements et les dîners entre amis et familles ont beaucoup à voir avec cela. Mais ce n’est pas le seul facteur. La présence de nouvelles variantes du coronavirus, pas plus grave mais beaucoup plus contagieux. C’est le cas de le sud-africain ou le japonais, mais surtout des Britanniques. Ce dernier semble être à l’origine de nombreux événements majeurs de contagion en Europe et aux États-Unis. En Espagne, par exemple, elle a généré un grand nombre de cas dans le Campo de Gibraltar, pour des raisons évidentes. Les experts préviennent déjà que pour éviter autant que possible ces situations, il est vital coronavirus de séquence.

Le protocole général avec un cas possible de COVID-19 est d’effectuer une PCR, ou test d’antigène s’il est symptomatique. De cette façon, il est possible de savoir si la personne en question est infectée. La présence de SARS-CoV-2 est localisée, mais elle ne détermine pas de quelle variante il s’agit. Vous pourriez dire que nous avons le prénom, mais il nous manque le nom de famille. Et c’est quelque chose de très nécessaire, car cela pourrait aider concentrer l’attention sur les plus contagieux.

C’est pourquoi l’OMS a lancé vendredi un appel mondial au renforcement de la mesures de séquençage génétique. Certains pays ont commencé à se ressaisir, mais ils sont toujours loin de l’Islande, où ce protocole est en place depuis des mois. À tel point qu’ils ont atteint un point où ils peuvent séquencer le coronavirus de chacun de leurs cas positifs.

L’importance du séquençage du coronavirus

Les virus, en particulier les virus à ARN, tels que la cause du COVID-19, ils mutent continuellement. Heureusement, ce n’est pas l’un des plus mutants. Mais c’est le cas.

L’OMS a appelé les pays à séquencer autant de cas positifs que possible

Ces mutations peuvent être très petites et supposer à peine changements au niveau infectieux. D’autres affectent davantage à cet égard. Localiser ces mutations peut aider à savoir où le coronavirus est passé. C’est précisément ce qui a été fait initialement pour tenter de localiser le animal d’où il pourrait sauter aux humains. Ce processus consistait à séquencer le coronavirus de différentes espèces et à trouver celles qui étaient les plus génétiquement liées aux humains.

Cependant, il peut avoir des applications même au sein de la même espèce. Par exemple, si un événement de contagion massive, dans laquelle de nombreuses personnes sont infectées par une seule, la séquence génétique du virus qui les a infectées sera la même.

C’est pourquoi le groupe biopharmaceutique islandais deCODE Genetics fait cela à grande échelle depuis le passé 10 mois.

Les résultats

A partir d’aujourd’hui, comme l’ont expliqué des scientifiques de l’entreprise dans des déclarations à l’Agence France-Presse reproduites par Science Alert, ils ont atteint le point de séquencer le coronavirus de tous leurs cas.

La société a beaucoup d’expérience dans le séquençage génétique

Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour eux. En 2015, cette société a réalisé une étude sur les facteurs génétiques du cancer dans laquelle le profil génétique de un tiers de la population islandaise. Le génome humain se compose de 3,4 milliards de paires de nucléotides, qui sont les petites briques qui composent l’ADN ou l’ARN. En revanche, le coronavirus n’en compte que 30000. Pour cette raison, la fondatrice de l’entreprise elle-même, Kari Stefansson, reconnaît que cela n’a pas été si difficile. Il convient de noter qu’il s’agit d’une population beaucoup plus petite que celle des autres pays, avec beaucoup moins de cas de COVID-19, un peu moins de 6000. Mais même ainsi, cela a été un défi relevé avec brio.

Grâce à cela, ils ont réussi à localiser 41 personnes avec la variante britannique du coronavirus. Tous ont été interceptés lors d’une PCR à la frontière du pays, les empêchant ainsi de générer de grandes foyers.

Un autre avantage que ce protocole a apporté au pays a été de localiser l’origine de ce qui aurait pu être une grande vague en septembre. Et c’est qu’en séquençant le coronavirus des personnes touchées par un grand pic de cas, il a été possible de déterminer une origine commune dans un pub du centre-ville de Reykjavik. Cela a conduit à la fermeture de bars et de lieux de vie nocturne dans la capitale, s’arrêtant à temps, avant que la vague ne se transforme en tsunami.