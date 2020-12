Le jeu de rôle développé par un studio nouveau venu, qui a réussi à remporter le prix pour Meilleur jeu vidéo indépendant aux Game Awards 2019. Disco Elysium a des nouvelles sur le chemin, ou du moins qui montre votre site Web. Une image s’est glissée dans sa page d’accueil, indiquant clairement qu’il y a des nouvelles à venir, et des spéculations ont été déclenchées sur tout Internet.

Quelle est l’annonce que prépare Disco Elysium

“Bientôt”. C’est le message dans l’image qui apparaît maintenant lors de l’entrée sur le site Disco Elysium. Personne de l’équipe n’a donné de détails sur ce qui va être annoncé, même si les possibilités sont nombreuses. Sans aller plus loin, ils l’ont clairement dit il y a longtemps qu’ils voulaient atteindre les consoles et qu’ils travaillaient sur une version pour Switch, quelque chose qui a également été accompagné par la préparation d’une traduction dans différentes langues, y compris une localisation plus que débattue en espagnol.

Que vont-ils préparer?

Le jeu a été récemment mis à jour pour fonctionner sur des ordinateurs plus anciens, ce qui est idéal pour un plus grand nombre de personnes. Cependant, ce qu’il prépare maintenant est un mystère. Voyant que cette semaine les Game Awards ont lieu et qu’il y a un bon nombre d’annonces à faire lors de la cérémonie, il est possible que ZA / UM profite de la fête pour annoncer sa version pour consoles ou même du contenu supplémentaire pour le jeu. Pour le moment, c’est un mystère, mais il est très probable qu’il se réveillera à l’aube de jeudi à vendredi.

▪ Date de sortie: 15/10/2019