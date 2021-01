Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 20:13

L’année dernière, Nintendo et PlatinumGames ils se sont associés pour apporter Chaîne astrale au Commutateur, et bien que sa suite n’ait pas encore été officiellement annoncée, un certain nombre de choses se passent déjà dans les coulisses. Par exemple, si vous visitez le site officiel de PlatinumGames au Japon, vous verrez que l’étude n’est plus répertoriée comme propriétaire de la propriété intellectuelle et que Grand N.

Cela signifierait que le PE serait en charge de Nintendo totalement, permettant ainsi à tout autre développeur de travailler dessus. Avant de vous inquiéter, il est important de noter que le site anglais inclut toujours PlatinumGames en tant que propriétaires de propriété intellectuelle, tout cela pourrait donc facilement être une erreur.

Dans l’actualité connexe, Hideki Kamiya, Directeur de PlatinumGames, a récemment trollé ses fans lorsqu’on lui a posé des questions sur le développement de Bayonetta 3. Si vous voulez rire un peu, nous vous recommandons de jeter un œil à ce qu’il a dit.

Via: GoNintendo

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.