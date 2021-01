Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 15:58

Après quelques indices, il a été révélé plus tôt dans la journée que le Predator est maintenant disponible sur Fortnite. Similaire à d’autres skins, ce personnage arrive pour faire partie de la cinquième saison, qui a un thème de chasseur de primes.

Tous ceux qui ont déjà le Battle Pass de cette saison peuvent accéder aux missions Jungle Hunter. Les joueurs qui relèvent ces défis recevront non seulement le skin Predator, mais les émoticônes intégrées Biohelmet et Heat Vision Hunter, ainsi qu’un spray et une bannière uniques.

De cette façon, Le célèbre chasseur extraterrestre rejoint le mandalorien, Kratos, le chef cuisinier et des centaines de skins collaboratifs. Sans aucun doute le lagon, c’est une excellente nouvelle pour les fans. Rappelons-nous que plusieurs rumeurs font état de l’apparition de personnages comme Samus et Lara Croft dans le jeu. De même, Pelé, Juventus et d’autres équipes de football ont atteint la bataille royale.

Via: Jeux épiques

