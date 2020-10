Malgré le fait que les entreprises d’origine chinoise font partie de les plus forts ont misé sur la 5G, le lancement de terminaux de plus en plus abordables dans le but d’apporter la nouvelle expérience de connectivité à un public plus large, le mobile 5G le plus vendu de 2020 ne vient pas de Chine.

Ceci est indiqué, au moins, par les dernières données reflétées dans un rapport préparé par le cabinet de conseil Strategy Analytics, qui indique que Samsung a été la marque capable de vendre le plus grand nombre d’unités de l’un de ses modèles avec 5G.

Il s’agit bien sûr du Samsung Galaxy S20 +, son modèle de référence intermédiaire lancé en début d’année.

Galaxy S20 +, le mobile 5G le plus vendu de 2020

Selon ces données, le Galaxy S20 + a été le modèle avec un modem 5G avec le plus grand nombre d’unités vendues dans le monde. Ils sont suivis par le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S20 à sécher, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième position.

Ces données correspondent aux ventes de smartphones au premier semestre de cette année. En outre, ils soulignent que les Huawei P40 Pro et Mate 30 Pro ont réussi à prendre les quatrième et cinquième positions.

Savoir plus: Voici les 15 mobiles Samsung compatibles avec la 5G

Les analystes s’attendent à ce que l’arrivée du nouvel iPhone 12 avec 5G sur toute la gamme de téléphones se termine arracher la première position à Samsung, en particulier le iPhone 12 Mini et iPhone 12 puisqu’ils arrivent à des prix nettement inférieurs à ceux du reste de la série.

Cependant, au cours des derniers mois, nous avons vu comment de plus en plus d’entreprises décident de lancer des téléphones mobiles avec la 5G à des prix qui diminuent progressivement. À ce jour, même Samsung lui-même a mobiles 5G pas chers comme le Galaxy A42 5G ou le Galaxy A51 5G.

