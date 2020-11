Le prochain chipset phare de Qualcomm est déjà dans le four, et ses premiers prototypes font peur dans les benchmarks, battant toute la concurrence et chiffrant l’amélioration à 25% par rapport au Snapdragon 865+.

Écrit par Damián García

Le nouveau cheval gagnant de Qualcomm C’est dans le four, on sait que depuis longtemps et même que Samsung pourrait être en charge de sa fabrication avec la technologie 5 nanomètres, bien qu’à ce jour nous n’avions pu voir aucun aperçu palpable En effet, Qualcomm a déjà son nouveau chipset haute performance sur la rampe de lancement pour le courant de 2021.

Les choses ont finalement changé, et c’est que sur ce marché rien n’est gardé secret trop longtemps, alors le Qualcomm Snapdragon 875 sort du shell sous sa nomenclature de code de développement, «Lahaina», qui a récemment été repéré sur les records d’AnTuTu et ridiculiser au passage toute sa concurrence directe.

Si les données sont confirmées, ce sera en fait meilleure itération de Qualcomm depuis des années et celui qui, comme confirmé par les collègues de GSMArena, offrira le plus grand saut de puissance d’une génération à l’autre dans l’histoire du Qualcomm haut de gamme.

Le nouveau Snapdragon 875 pourrait devenir la meilleure mise à jour de l’histoire de Qualcomm

Nous ne parlons de rien de moins qu’un chipset capable de signer les 847000 points dans AnTuTu, le plaçant ainsi à des années-lumière des 663000 réalisés par le Qualcomm Snapdragon 865+ de 2020.

C’est une amélioration de 25%, plus que remarquable pour un saut annuel.

Évidemment il est encore trop tôt pour déboucher le champagne et allez directement fêter avec Qualcomm en attendant l’arrivée des premiers smartphones pour l’intégrer au cours du premier trimestre 2021, puisque nous sommes toujours il reste à corroborer les données sur un appareil de coupe commercial et non installé sur un prototype sûrement conçu pour extraire tout son jus.

Note de référence du Snapdragon 875 (Lahaina) 8,47,868 par rapport à

Score de référence Snapdragon 865+ 6,29,245. pic.twitter.com/Wbr4Rj8cis – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 30 octobre 2020

Dans tous les cas, l’amélioration est déjà comparable aux 565000 points de l’iPhone 12 avec son Apple A14 Bionic, également à distance sidérale, ou à 696000 points de l’excellent HiSilicon Kirin 9000 de Huawei et même à 693000 points d’un Samsung Exynos 1080 à la fois déjà de nouvelle génération et loin du nouveau Qualcomm.

Curieusement, d’AntuTu publie également la liste des mobiles les plus puissants à ce jour couronné par deux appareils d’un tout nouveau venu en Europe comme Vivo, en particulier deux modèles IQOO de sa famille de jeux avec chipset Snapdragon 865 sans le “ plus ”, ce que les experts de l’application d’analyse comparative attribuent au stockage UFS 3.1 qui influence également les résultats Du test.

Les sources mentionnent également Tests de certains fabricants sur les chipsets Snapdragon 865 cela pourrait fausser ces résultats, et il semble que Les ingénieurs OPPO testaient des versions overclockées du Qualcomm Snapdragon 865 qui a atteint jusqu’à 3,2 GHz, une amélioration palpable par rapport aux 3,09 GHz que le Snapdragon 865+ certifie.

Si quoi que ce soit, le fabricant de processeurs basé à San Diego Il nous a convoqués pour le 1er décembre prochain, date à laquelle l’hypothétique le Qualcomm Snapdragon 875 susmentionné sera officiellement publié comme le reste de la famille Snapdragon pour 2021.

Nous devrons rester à l’écoute, car le nouveau des Californiens a l’air très bien!

