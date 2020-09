Qu’est-ce que vous obtenez lorsque vous croisez deux des plus grandes tendances de l’appareil photo de l’année? Ce serait le nouveau Sony A7C – un petit appareil photo plein format (tick) qui est également destiné aux vloggers et aux YouTubers (double tick).

Lors de la préparation du lancement, Sony a promis un « nouveau concept » pour sa gamme Alpha. Et bien que le Sony A7C ressemble plus à une combinaison de deux gammes de caméras existantes – la série Sony A6000 et la série Sony A7 – c’est toujours une perspective passionnante pour tous ceux qui attendaient une version plein format du Sony A6600.

Malgré un capteur plein cadre rétroéclairé de 24,2 MP, le Sony A7C n’est pas sensiblement plus grand que le très compact Sony A6600. En fait, l’A7C ne pèse que 6 g de plus que son cousin APS-C (à 509 g au total), et n’est que légèrement plus grand et plus large. Cela signifie qu’il n’est pas beaucoup plus grand que le petit Sigma FP.

C’est d’autant plus impressionnant si l’on considère que l’A7C intègre également la stabilisation d’image corporelle sur cinq axes (IBIS), grâce à un système nouvellement conçu, et à la batterie Z haute capacité de Sony. Cette dernière a été l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités des appareils photo récents de Sony et promet de fournir 680 prises de vue par charge (en utilisant le viseur) ou environ trois heures de tournage vidéo.

Alors, qu’est-ce qui fait du Sony A7C un autre candidat pour la meilleure caméra de vlog? Il contient de nombreuses fonctionnalités recherchées par les équipes vidéo individuelles, notamment un écran tactile à charnière latérale, un grand bouton d’enregistrement de film et le double avantage des prises casque et microphone pour améliorer la qualité audio.

Mis à part le Sony A7S III axé sur les professionnels, le Sony A7C va également plus loin sur les fonctionnalités vidéo que n’importe lequel de ses compagnons A7. Vous bénéficiez de l’excellent système AF Eye AF en temps réel de Sony, ainsi que du suivi du sujet en temps réel. Il enregistre également des vidéos 4K / 30p (suréchantillonnées à partir de 6K, sans binning de pixels), Full HD à 120p et fait tout cela sans limite d’enregistrement.

(Crédit d’image: Sony)

Un mini Sony A7S III?

Alors que les débutants en vlog sont mieux d’aller pour quelque chose comme le Sony ZV-1, le Sony A7C offre une multitude d’options pour ceux qui aiment s’impliquer un peu plus dans leur tournage et leur montage vidéo.

Il existe des profils S-Log et HLG pour l’étalonnage des couleurs de vos vidéos, ainsi qu’une partie du contrôle précis de la vitesse de transition de l’autofocus que nous avons vu sur le Sony A7S III. Vous pouvez choisir parmi sept vitesses AF différentes ou parmi cinq réglages de sensibilité AF pour vous assurer d’obtenir le bon look pour vos vidéos.

En revanche, le Sony A7C n’offre pas d’enregistrement vidéo 4K / 60p et est limité à une profondeur de couleur de 8 bits. Le premier est disponible sur le Panasonic Lumix S5, qui peut également enregistrer des vidéos 10 bits en interne.

Comme ce dernier, l’A7C se lance également avec un nouveau petit objectif léger qui complète sa taille. Le FE 28-60 mm f / 4-5,6 ne pèse que 167 g, ce qui porte le poids combiné de l’appareil photo et de l’objectif à seulement 676 g. Pour un appareil photo plein format avec IBIS, il est extrêmement léger et représente environ les deux tiers de la taille et du poids d’un Sony A7 III lorsque ce dernier est associé à un objectif FE 28-70 mm f / 3,5-5,6 OSS.

Naturellement, la combinaison de cette taille et des performances de l’A7C le rend assez cher. Il sera disponible en octobre pour un prix de 1900 £ (environ 2445 $ / 3350 AU $) ou 2150 £ (environ 2765 $ / 3790 AU $) avec ce nouvel objectif FE 28-60 mm f / 4-5,6. Cela le rend légèrement plus cher que le Sony A7 III et le Panasonic Lumix S5, bien que les fonctionnalités vidéo pourraient bien justifier le coût pour les vloggers et les YouTubers qui cherchent à améliorer leur jeu à une qualité professionnelle. Nous vous apporterons notre critique complète très bientôt.